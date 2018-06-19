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Отец Головина: я сказал Саше, что нужно уезжать в Европу, выходить на новый уровень

Отец полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина Сергей Головин верит, что его сын сможет заиграть в зарубежном чемпионате.

"Саша спрашивал мое мнение по своему будущему. Я сказал: надо ехать в Европу, выходить на новый уровень. Там другой футбол, другие скорости. Верю, что Саша может заиграть за границей. В интернете сейчас многое пишут. Лучше дождаться окончания чемпионата мира и решений руководства ЦСКА и Саши", - цитирует Сергея Советский спорт.
Теги: Головин
Сегодня, 11:08
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4
(1)
№4 Написал: Босх Россия (Сегодня, 12:30) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Босх
Головин- беспонтовый игрочишка...
с интересом буду смотреть за его провалом в Европе...
там никто его не будет ставить на игры "просто так".
пара игр в стиле Головина- пустопорожняя беготня и удары в никуда-и он усядется на лавку. Потом раза три выйдет на замену...да так и останется в роли "игрочишка на 20 минут второго тайма"..


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 11:35) #
  • -1
  •  (5)

Обидно как то а Москва что не Европа! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 11:27) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Плохая примета ,когда ПАПЫ начинают давать советы, руководствуясь отнюдь не споривной составляющей, всегда перед глазами история Сычева и его папы.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 11:17) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Ростов»
Головин- беспонтовый игрочишка...
с интересом буду смотреть за его провалом в Европе...
там никто его не будет ставить на игры "просто так".
пара игр в стиле Головина- пустопорожняя беготня и удары в никуда-и он усядется на лавку. Потом раза три выйдет на замену...да так и останется в роли "игрочишка на 20 минут второго тайма"..


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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