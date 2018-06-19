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Казань Ростов
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Отец Головина: я сказал Саше, что нужно уезжать в Европу, выходить на новый уровень
Отец полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина Сергей Головин верит, что его сын сможет заиграть в зарубежном чемпионате.
"Саша спрашивал мое мнение по своему будущему. Я сказал: надо ехать в Европу, выходить на новый уровень. Там другой футбол, другие скорости. Верю, что Саша может заиграть за границей. В интернете сейчас многое пишут. Лучше дождаться окончания чемпионата мира и решений руководства ЦСКА и Саши", - цитирует Сергея Советский спорт.
"Саша спрашивал мое мнение по своему будущему. Я сказал: надо ехать в Европу, выходить на новый уровень. Там другой футбол, другие скорости. Верю, что Саша может заиграть за границей. В интернете сейчас многое пишут. Лучше дождаться окончания чемпионата мира и решений руководства ЦСКА и Саши", - цитирует Сергея Советский спорт.
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