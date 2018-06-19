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Курбан Бердыев: Головин ненамного слабее полузащитников "Ювентуса"

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев дал оценку игровым качествам полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина.

"Думаю, для Европы он уже достаточно неплохой игрок, но ему понадобится время для адаптации. Важна его готовность к серьезной конкуренции. Нужно будет выходить и доказывать.

Он намного слабее полузащитников "Ювентуса", плюс ему есть куда расти. Если психологически он устойчив, если в первый год справится с трудностями, на второй год может заиграть", - цитирует Бердыева Бизнес-Online
Теги: Бердыев Головин Ювентус
Сегодня, 12:01
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№3 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 12:59) #
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Болеет за:
«Рубин»
Так что всё-таки сказал Курбан Бекиевич ??? "Намного" или "ненамного"?

В любом случае, Головину, как и абсолютно всем нашим игрокам, важно не сдуться от тоски и трудностей адаптации.


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№2 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 12:51) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: verhdon27
"....Он намного слабее полузащитников "Ювентуса", плюс ему есть куда расти. Если психологически он устойчив, если в первый год справится с трудностями, на второй год может заиграть" - цитирует Бердыева Бизнес-Online

Ох и новостники. Так не намного или на много???

Новости на сайте, видимо, тоже киргизы выкладывают...


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№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:30) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
"....Он намного слабее полузащитников "Ювентуса", плюс ему есть куда расти. Если психологически он устойчив, если в первый год справится с трудностями, на второй год может заиграть" - цитирует Бердыева Бизнес-Online

Ох и новостники. Так не намного или на много???
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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