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Павел Погребняк может перейти в "Урал"

По информации СЭ, Павел Погребняк интересен "Уралу".

В настоящее время форвард восстанавливается от разрыва ахиллов сухожилия, полученного 18 апреля в составе "Тосно" в полуфинале Кубка.

Реабилитация в таких случаях как правило длится 6-7 месяцев и по завершении этого срока руководство "Урала" намерено предложить контракт нападающему, имеющему статус свободного агента.
Теги: Урал Погребняк
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