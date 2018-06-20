"Крылья Советов" пополнились Полуяхтовым, Чичериным и Опариным

"Крылья Советов" агрессивно начали летнюю трансферную компанию.Состав самарского клуба пополнили три новичка: защитник Владимир Полуяхтов, выступавший в прошлом сезоне за "Анжи", защитник Никита Чичерин, последним клубом которого был "Енисей", и голкипер Михаил Опарин, игравший за «Тосно»."Крылья" также продлили контракты с действующими игроками команды: защитником Михаилом Тихоновым, а также полузащитниками Аланом Чочиевым, Евгением Башкировым, Азером Алиевым и Олегом Ланиным.