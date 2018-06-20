A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 106
Политика и события в стране и мире 4772
КБ-Гостевая 26761
Зенит 104701
Ситуация на юго-востоке Украины 119663
Mузыка 5729
Мировые трансферы 336
Кто в каких труселях ходит? 205

Новости партнеров

"Крылья Советов" пополнились Полуяхтовым, Чичериным и Опариным

"Крылья Советов" агрессивно начали летнюю трансферную компанию.

Состав самарского клуба пополнили три новичка: защитник Владимир Полуяхтов, выступавший в прошлом сезоне за "Анжи", защитник Никита Чичерин, последним клубом которого был "Енисей", и голкипер Михаил Опарин, игравший за «Тосно».

"Крылья" также продлили контракты с действующими игроками команды: защитником Михаилом Тихоновым, а также полузащитниками Аланом Чочиевым, Евгением Башкировым, Азером Алиевым и Олегом Ланиным.

Официальный сайт "Крыльев Советов"
Теги: Крылья Советов Полуяхтов
Сегодня, 12:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.