Источник: "Спартак" интересуется 31-летним хавбеком "Вероны" Ромуло Соузой

По информации итальянских СМИ, полузащитник "Вероны" Ромуло Соуза может перебрать в Россию.На 31-летнего бразильца с итальянским паспортом претендует "Спартак".Футболист может присоединиться к новому клубу на правах свободного агента: "Верона" вылетела из серии А, что активировало пункт в контракте хавбека, согласно которому он может покинуть клуб.В минувшем сезоне Ромуло провел за "Верону" 41 матч во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.