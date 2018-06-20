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Новости партнеров

Источник: "Спартак" интересуется 31-летним хавбеком "Вероны" Ромуло Соузой

По информации итальянских СМИ, полузащитник "Вероны" Ромуло Соуза может перебрать в Россию.

На 31-летнего бразильца с итальянским паспортом претендует "Спартак".

Футболист может присоединиться к новому клубу на правах свободного агента: "Верона" вылетела из серии А, что активировало пункт в контракте хавбека, согласно которому он может покинуть клуб.

В минувшем сезоне Ромуло провел за "Верону" 41 матч во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.

Calciomercato
Теги: Спартак Верона
Сегодня, 13:07
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7
(2)
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:38) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вылететь из группы А и приземлиться в свинарне...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№6 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 14:36) #
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  •  (1)
online

Цитата: Пивовед


Кто таки обезьяна колхозная?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№5 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:01) #
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  •  (2)

Известный бразильский агент Ролим Карму прокомментировал "СЭ" информацию о том, что хавбек "Вероны" Ромулу может оказаться в "Спартаке".

– Ничего не слышал о том, что клуб из Москвы интересуется Ромулу, – говорит Карму. – Это очень хороший игрок, с большим опытом выступлений на серьезном уровне. Ромуло выступает на позиции опорного полузащитника, но часто подключается в атаку – за последние два года на его счету семь голов.


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№4 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 13:39) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Всякую чушь пишут...а, если правда, то всякую чушь собирает Спартак...


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:30) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless
РоМУЛо - 2: Скоро на телеэкранах Рио-де-Тарасоффка! innocent

хороший игрок, Ромуло, толковый.
и мог бы украсить наш чемп..
если бы его обезьяна колхозная не сломала тогда....


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 13:16) #
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  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stainless
Рио-де-Тарасоффка!

Фазенда дель-Тушино blush
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: stainless (Сегодня, 13:12) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
РоМУЛо - 2: Скоро на телеэкранах Рио-де-Тарасоффка! innocent
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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