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Отец Головина: Саша приступил к изучению английского языка

Отец полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина сообщил, что его сын приступил к изучению английского языка.

"Александр не хочет читать новости, поскольку он сосредоточен на сборной России и на чемпионате мира. Я уверен, что мой сын сможет играть на новом уровне. Это будет сложно даже с новым языком, но он уже начал изучать английский", — цитирует отца Головина итальянское изданиеPremium Sport.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Ювентус" предложил ЦСКА за Головина 17 млн евро.
Теги: Головин Ювентус ЦСКА
Сегодня, 13:32
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№13 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 14:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Phil
Ну что, английский я знаю . .

- Я по ним английский учу! Ты - в монастырь, а я - за бугор свинчу
"Жмурки" smile


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№12 Написал: Phil Москва (Сегодня, 14:17) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
- Гёрл ?
- Чувиха !
. . . - Ну что, английский я знаю . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
№11 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:17) #
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online

Цитата: Miss_Z

а сколько Саше лет, что он только начал изучать язык?

К тому времени, когда изучит, и перейдет!
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№10 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 14:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
В свое время Кейсуке Хонда изучал испанский язык, собирался играть в Испании. В Ла Лигу не попал, но язык пригодился- играет в третье -разрядной команде в Мексике.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№9 Написал: Монах Россия, На границе с Москвой (Сегодня, 14:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
кто на данный момент самый влиятельный папа? Папа Саши Головина или папа Неймара
Регистрация: 17.10.2012 [жалоба]
№8 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 14:06) #
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Болеет за:
«Ростов»
Поменьше бы сейчас в прессе Саше мозги полоскали про возможный переход. Для сборной (и для него самого) было бы лучше в данный момент.


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№7 Написал: sheluch Кёниград (Сегодня, 14:06) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Замечательно. Держите нас в курсе...
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
№6 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 13:54) #
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Цитата: Miss_Z
а сколько Саше лет, что он только начал изучать язык?

увы, таков уровень образования..
на ЕГЭ натаскают, а остальное не обязательно..
кто-то занимается, но в основном - олухи после окончания школы, недавно спросил у 9-го класса где находится Пиренейский полуостров, никто не сказал.. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№5 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 13:53) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Видимо географию в школе не учил - для матчей серии А английский немногим полезнее румынского joy
Но это еще фигня - вон Жирков однажды аж бразильский язык выучил...


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:48) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Не спеши !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Miss_Z
а сколько Саше лет, что он только начал изучать язык?

но, может, он свободно владеет суахили и старофранцузским языком, а английский ему без надобности был.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 13:35) #
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Болеет за:
«Рубин»
но он уже начал изучать английский"
...в 22 года??? Видимо уезжать не планировал.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 13:35) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
а сколько Саше лет, что он только начал изучать язык?


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
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