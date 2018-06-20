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Витиньо: я счастлив в ЦСКА и не хочу никуда уходить

Нападающий ЦСКА Витиньо прокомментировал информацию, о своем возвращении в Бразилию.

"Дело в том, что ведущий футболист "Фламенго" уходит в мадридский "Реал". Болельщики "Фламенго", которым нравится мой стиль игры, попросили руководство вернуть меня в Бразилию, чтобы заменить уходящего лидера. Поэтому и появились эти слухи.Конечно я счастлив, что мою работу хорошо оценивают, мне это очень приятно. Но я игрок ЦСКА, и готовлюсь и дальше выступать за нашу команду.

Я здесь, и очень этому счастлив. С того момента, как вернулся, полагаю, ни у кого не было сомнений в моем желании сделать для команды все, что в моих силах. В новом сезоне хочу дать ЦСКА еще больше. Сейчас мы усердно готовимся для того, чтобы провести очередной удачный сезон", — приводит слова Витиньо Bobsoccer.
Теги: Витиньо ЦСКА
Сегодня, 14:15
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(3)
№4 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 14:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless
как там поиски Тчуйсе

Нахрена нам Тчуйсе? У нас с составом все в порядке - недавно вон молодого ослега Маслова забрали из приюта для бездомных химкинских smile Ты лучше расскажи, как там, с Рахитича пыль уже стряхнули? А то у вас в ЦПЗ слишком большая конкуренция laughing
И вообще пончик - см подпись. Биологический факт. А вы в Бразилиии их ищете joy


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Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless
Египетский вернблюм,
расскажи нам свинья, как там поиски Тчуйсе и его российского паспорта проходят? smile

это неинтересно.
раскажи лучше нам, Графинюшка, как твой любовный Лав, которому ты посвятил 128 тем (сто двадцать восемь- я специально считал) на старом форуме, - итак, как В.Лав однажды не вернулся из Бразилии в стойло, и прячась у своих родственников, сообщил через агента, что не хочет больше возвращаться в цска, и Гигиенер тогда отправил в Бразилию свою зондеркоманду на поиски, поимку и принудительную доставку беглеца в Россию.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: stainless (Сегодня, 14:31) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Египетский вернблюм,
расскажи нам свинья, как там поиски Тчуйсе и его российского паспорта проходят? smile
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 14:29) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Отвлекает внимание... А сам опять бочком-бочком - шасть в почту России, самозапакуется в коробку из-под апе5льсинов, и как Чебурашка - только в обратном направлении. И снова его 5 лет в джунглях будут ловить laughing


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
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