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Вадим Евсеев вошел в тренерский штаб "Анжи"

Бывший главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев продолжит карьеру в "Анжи", сообщается на официальном сайте клуба.

42-летний специалист будет помогать Магомеду Адиеву в качестве старшего тренера.

Также работу в тренерском штабе "Анжи" получили тренер Ренат Избулатов, тренер вратарей Александр Жидков, тренер по физподготовке Анатолий Вялых и тренер по фитнесу Михаил Соловей.
Теги: Анжи Евсеев
Сегодня, 10:11
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(1)
№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 10:44) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: sparwik53
Значит Амкару окончательно каюк, очень жаль.

Будет команда в городе, более подходящем по климату.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:37) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Значит Амкару окончательно каюк, очень жаль.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№1 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 10:15) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Интересно а чем тренер по фитнесу принципиально отличается от тренера по ФП?
Евсеева берут на перспективу,Адиеву будеи некомфортно работать в ситуации с "двойным дном"..
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
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