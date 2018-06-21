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Полузащитник ЦСКА порвал крестообразную связку в самом начале летних сборов

Полузащитник ЦСКА Александр Макаров получил разрыв передней крестообразной связки колена.

"К сожалению, у Макарова диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Футболисту потребуется операция", – сказал врач ЦСКА Шагабутдин Керимов.

Повреждение было получено на утренней тренировке армейцев на сборе в Австрии.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 10:30
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№2 Написал: safonas (Сегодня, 11:29) #
  • -1
  •  (1)
online

здоровья...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 10:36) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Мдаа,началось,жаль пацана.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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