Александр Дюков: обсудим трансферы после того, как Семак просмотрит всех имеющихся игроков

Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|4793
|Ростовские футбольные новости
|554
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119666
|КБ-Гостевая
|26764
|Зенит
|104704
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|106
|Mузыка
|5729
|Мировые трансферы
|336
Новости партнеров
Лента новостей:
11:05
Серхио Рамос: я уважаю Марадону, но Месси находится от него на расстоянии в несколько световых лет (3)
Серхио Рамос: я уважаю Марадону, но Месси находится от него на расстоянии в несколько световых лет (3)
10:04
Украинский комментатор: до ЧМ россияне сажали игроков и тренера на кол. Теперь – абсолютный оргазм (22)
Украинский комментатор: до ЧМ россияне сажали игроков и тренера на кол. Теперь – абсолютный оргазм (22)
09:44
Андрей Канчельскис: ну, значит, где-то я активизировал наших игроков, чтобы они заняли не третье место в группе (6)
Андрей Канчельскис: ну, значит, где-то я активизировал наших игроков, чтобы они заняли не третье место в группе (6)
09:01
Агент Бэйла: Гарет покинет "Реал", если не получит гарантий на попадание в основной состав (2)
Агент Бэйла: Гарет покинет "Реал", если не получит гарантий на попадание в основной состав (2)
08:47
Нордин Амрабат: судья после матча попросил футболку Роналду. Это чемпионат мира, а не цирк! (5)
Нордин Амрабат: судья после матча попросил футболку Роналду. Это чемпионат мира, а не цирк! (5)
08:42
Зарплата Хулена Лопетеги в "Реале" составит 6 млн евро - это вдвое больше, чем в сборной Испании
Зарплата Хулена Лопетеги в "Реале" составит 6 млн евро - это вдвое больше, чем в сборной Испании
Вчера, 23:44
Сотрудник тренерского штаба сборной Ирана попал в больницу из-за отмены гола Эзатолахи (7)
Сотрудник тренерского штаба сборной Ирана попал в больницу из-за отмены гола Эзатолахи (7)
Вчера, 23:26
"Уфа" сыграет с "Широки Бриег" или "Домжале" во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы (2)
"Уфа" сыграет с "Широки Бриег" или "Домжале" во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы (2)
Вчера, 22:56
Сборная Испании обыграла Иран (5)
Сборная Испании обыграла Иран (5)
Вчера, 22:54
Дудки вам! Иранский шум не остановил Испанию (3)
Дудки вам! Иранский шум не остановил Испанию (3)
Вчера, 22:08
Португалия – Марокко: фотоотчет встречи
Португалия – Марокко: фотоотчет встречи
Вчера, 21:50
Британский журналист: водитель подвез нас до отеля и не взял ни рубля! В России фантастические люди (9)
Британский журналист: водитель подвез нас до отеля и не взял ни рубля! В России фантастические люди (9)
Вчера, 20:31
ФСБ рассекретила дела основателей "Спартака" Старостиных. Их обвиняли в подготовке покушения на Сталина (73)
ФСБ рассекретила дела основателей "Спартака" Старостиных. Их обвиняли в подготовке покушения на Сталина (73)
Вчера, 20:17
Сборная Аргентины прибыла в Нижний Новгород
Сборная Аргентины прибыла в Нижний Новгород
Вчера, 20:11
Иран - Испания: стартовые составы команд
Иран - Испания: стартовые составы команд
Вчера, 20:01
Сборная России досрочно вышла в 1/8 финала чемпионата мира (17)
Сборная России досрочно вышла в 1/8 финала чемпионата мира (17)
Вчера, 19:52
Сборная Уругвая одержала победу над Саудовской Аравией (6)
Сборная Уругвая одержала победу над Саудовской Аравией (6)
Вчера, 19:19
Неймар тренируется в общей группе
Неймар тренируется в общей группе
Александр Дюков: обсудим трансферы после того, как Семак просмотрит всех имеющихся игроков
Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков заявил, что главному тренеру команды Сергею Семаку нужно время для формирования состава.
"У нас очень большой состав. Семаку нужно дать время для знакомства и просмотра всех игроков. Ему нужно будет определиться с теми игроками, на которых он сделает ставку, которые подходят под его философию игры. Только после этого будем обсуждать возможные трансферы", - цитирует Дюкова ТАСС
"У нас очень большой состав. Семаку нужно дать время для знакомства и просмотра всех игроков. Ему нужно будет определиться с теми игроками, на которых он сделает ставку, которые подходят под его философию игры. Только после этого будем обсуждать возможные трансферы", - цитирует Дюкова ТАСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.