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Александр Дюков: обсудим трансферы после того, как Семак просмотрит всех имеющихся игроков

Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков заявил, что главному тренеру команды Сергею Семаку нужно время для формирования состава.

"У нас очень большой состав. Семаку нужно дать время для знакомства и просмотра всех игроков. Ему нужно будет определиться с теми игроками, на которых он сделает ставку, которые подходят под его философию игры. Только после этого будем обсуждать возможные трансферы", - цитирует Дюкова ТАСС
Теги: Зенит Семак
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