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Защитник сборной Мексики Диего Рейес может продолжить карьеру в России

Агент защитника "Порту" и сборной Мексики Диего Рейеса Матиас Бунге рассказал об интересе к игроку из России.

"30 июня у Диего истекает контракт с "Порту", и мы сможем вести переговоры с другими клубами. К нему есть интерес со стороны топовых российских клубов", - сказал агент.

По информации Спорт-Экспресс, в число претендентов на игрока входят "Зенит", "Локомотив", ЦСКА и московское "Динамо".
Сегодня, 13:30
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№1 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 14:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Такой хороший, что даже Порту продать не смог?!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
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