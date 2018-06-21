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Источник: "Ювентус" увеличил предложение по Головину до 20 млн евро, но ЦСКА непреклонен

Издание Tuttosport сообщает, что "Ювентус" увеличил свое предложение ЦСКА по трансферу Александра Головина до 20 млн евро.

Также "Юве" предлагает московскому клубу процент от суммы последующей его перепродажи.

Но ЦСКА остается непреклонен - "армейцы" хотят получить 25 млн евро

Переговоры продолжаются на каждодневной основе. Не исключено, что ЦСКА дождется завершения выступления сборной России на ЧМ-2018, прежде чем принять решение о будущем футболиста.
Теги: Головин ЦСКА Ювентус
Сегодня, 14:32
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20
(1)
№20 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 15:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ANTON-NSK
Так же как Титов в Спартаке досидится а потом в Фнл Пфл

Вот-вот((( загубят парню зарубежную карьеру((( парень в отличии от нашей сборной 10-летней давности ещё ничего не показал по международным меркам, но непременно должен играть в топ-чемпионате и непременно в топ-клубе, а значит надо непременно сорвать побольше. Только буржуи уже знают риски с нестабильностью россиян и что-то не спешат выкладывать бабки. Тем более против Египта Головин был заметно слабее себя против саудитов. А если с Уругваем ещё не выстрелит....
В общем опасно так переговоры вести...
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№19 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 15:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Египетский вернблюм
Жадность - рождает бедность smile Сдохнет ишак вместе с падишахом на пустом котловане. В еврейском рабстве, как Збагоев с Рукожопом.
Все ведь просто: есть 1-единственный клуб, который может еще выкинуть сумму, уже больше стоимости Головина - и больше НИКОГО. А им скоро надоест - и они из Челси за пятнашку возьмут проверенного Лофтус-Чика stuck_out_tongue_winking_eye По крайней мере он с опытом в Европе и не из конюшни еврея, который вечно толкает кота за кролика , чтоб обратно их в аренду взять "Топора нет, рубль должен - и вроде все правильно". Потому и покупателей нет - с мошенником никто дела иметь не хочет. Денег, кстати, нет по той же причине

Вово, просрут головину шанс жить по человечески
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№18 Написал: нетрал (Сегодня, 15:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
хотят ещё больше? anguished
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№17 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 15:03) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жадность - рождает бедность smile Сдохнет ишак вместе с падишахом на пустом котловане. В еврейском рабстве, как Збагоев с Рукожопом.
Все ведь просто: есть 1-единственный клуб, который может еще выкинуть сумму, уже больше стоимости Головина - и больше НИКОГО. А им скоро надоест - и они из Челси за пятнашку возьмут проверенного Лофтус-Чика stuck_out_tongue_winking_eye По крайней мере он с опытом в Европе и не из конюшни еврея, который вечно толкает кота за кролика , чтоб обратно их в аренду взять "Топора нет, рубль должен - и вроде все правильно". Потому и покупателей нет - с мошенником никто дела иметь не хочет. Денег, кстати, нет по той же причине


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№16 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 15:03) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Арсенал - Ювентус. Ювентус - 20 лимонов, мяч на сторону Арсенала, 20 лимонов раз,двадцать лимонов-два....Гинер 25 лимонов....????
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№15 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 15:02) #
  • +2
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
Честно не верю что больше чем за 20 его кто то купит ... да молодой, да забил несколько голов ... но не верю что он прям стоит 20-30-40 миллионов

Ты просто не в курсе, какие сейчас в Европе ценники стали. Особенно в АПЛ
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№14 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 15:00) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Хватит уже кобениться! Не хотите отдавать - так и не надо! К чему весь этот цирк?
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№13 Написал: Батька (Сегодня, 14:58) #
  • -1
  •  (3)

Честно не верю что больше чем за 20 его кто то купит ... да молодой, да забил несколько голов ... но не верю что он прям стоит 20-30-40 миллионов ? Чем например он так сильнее Миранчука у которого в контракте 7 лямов выкуп ?! или Ерозина который за шапку сухарей в Зенит перешел ?
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№12 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:57) #
  • +2
  •  (2)
online

14:05
Эмре Джан прилетел в Турин для подписания контракта с "Ювентусом"
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№11 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 14:47) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Монах
интересно почему Зенит молчит. он же и Арсенал и Ювентус разом заткнет за пояс. А Головин как раз вместо Паредеса был бы супер

фэйр плей не слышал?С Зенита Цска захочет лямов сорок,а Головин их просто не стоит.Даже двадцать это перебор.Напомнить скольких игроков Цска продал за рубеж и сколько там провалились по полной?Красич,Думбиа,Жо,Муса ,Ярошик.Пусть пробует себя в Европе,у нас и так россиян до и больше.А в центр нужен топовый игрок.Головин же пока излишне распиаренный середнячок.Сколько матчей с ним смотрел.Ну да работоспособный не спорю,а кроме этого?Они с Зобниным похожи,но Зобнина же за почти тридцать лямов не пытаются продать)Не атакующий остро,не человек с пасом Аршавина или дриблингом Вагнера,не опорник с отбором.Обычный центральный полузащитник,иногда забивающий.Очень сомневаюсь что в Юве он не присядет на скамейку.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№10 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 14:47) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
КАМАЗ
Если он нужен юве то купят и за 25 и за 30, они продают игроков своих за сотни лямов, а здесь даже смешно, изза 5 лямов договориться не могут


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&#128017;
Регистрация: 23.01.2015 [жалоба]
№9 Написал: ANTON-NSK Новосибирск (Сегодня, 14:46) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Так же как Титов в Спартаке досидится а потом в Фнл Пфл
Регистрация: 16.06.2018 [жалоба]
№8 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:44) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SVN
Жаль Зенит Аршавина в свое время не отпустил в Барселону,тоже мало денег предложили.Как знать как заиграл бы вместе с Месси Шава smirk
А сериал по продаже Головина затянется до конца августа.


Даже не представляю, как Андрей Сергеевич это пережил... всю жизнь жить с этим (


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№7 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 14:43) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: venyalyaynen
45 млн евро и годовая бесплатная аренда в цска.

С продлением бесплатной еще на три года smile


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№6 Написал: Монах Россия, На границе с Москвой (Сегодня, 14:41) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
интересно почему Зенит молчит. он же и Арсенал и Ювентус разом заткнет за пояс. А Головин как раз вместо Паредеса был бы супер
Регистрация: 17.10.2012 [жалоба]
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 14:38) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: venyalyaynen
45 млн евро и годовая бесплатная аренда в цска.

Принято:)


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№4 Написал: SVN (Сегодня, 14:36) #
  • +2
  •  (6)
online

Жаль Зенит Аршавина в свое время не отпустил в Барселону,тоже мало денег предложили.Как знать как заиграл бы вместе с Месси Шава smirk
А сериал по продаже Головина затянется до конца августа.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 14:36) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
До ЧМ надо было прессовать smile


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 14:35) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
И Ювентус и Арсенал кто там ещё, в очередь ***ны дети
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№1 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 14:35) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
45 млн евро и годовая бесплатная аренда в цска.


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008 [жалоба]
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