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Источник: "Ювентус" увеличил предложение по Головину до 20 млн евро, но ЦСКА непреклонен
Издание Tuttosport сообщает, что "Ювентус" увеличил свое предложение ЦСКА по трансферу Александра Головина до 20 млн евро.
Также "Юве" предлагает московскому клубу процент от суммы последующей его перепродажи.
Но ЦСКА остается непреклонен - "армейцы" хотят получить 25 млн евро
Переговоры продолжаются на каждодневной основе. Не исключено, что ЦСКА дождется завершения выступления сборной России на ЧМ-2018, прежде чем принять решение о будущем футболиста.
Также "Юве" предлагает московскому клубу процент от суммы последующей его перепродажи.
Но ЦСКА остается непреклонен - "армейцы" хотят получить 25 млн евро
Переговоры продолжаются на каждодневной основе. Не исключено, что ЦСКА дождется завершения выступления сборной России на ЧМ-2018, прежде чем принять решение о будущем футболиста.
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