A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4874
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 127
Юмор, анекдоты, байки 7715
Mузыка 5731
Курилка 1536
Угадываем игроков 18337
Ростовские футбольные новости 554
Ситуация на юго-востоке Украины 119666

Новости партнеров

Эмануэль Маммана: вернусь на поле в сентябре

Игрок петербургского "Зенита" Эмануэль Маммана рассказал о своем восстановлении от травмы крестообразной связки, полученной в марте.

"Любой, у кого была такая серьезная травма, скажет, что самое тяжелое — это первые два месяца реабилитации. И я могу подтвердить: это очень сложно. Но если игрок силен ментально, то он абсолютно спокойно проходит процесс восстановления. Так что все уже лучше, чем было.

Врачи сказали, что я смогу вернуться в сентябре. Но я хочу точно знать, что восстановился, чтобы не допустить рецидива. Перед тем, как приступить к тренировкам и матчам, нужно полностью удостовериться, что все хорошо и повреждение зажило", — цитирует Мамману сайт "Зенита".
Теги: Зенит Маммана
Сегодня, 11:55
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:12) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Городовой
Нету в плюс.У нас в команде явный недобор центральных.А так бородач ничуть не хуже Мевли,оба весьма средние леги,но Нету внизу гораздо быстрее,чем Мевля.Маммане скорейшего возвращения.Из всей банды аргентиносов только он явно усиление.Очень перспективен,лишь бы травмы больше не мучали.

Согласен , игрок сб Португалии , хоть и бывший, имеет опыт. Нету техничнее к тому же по определению. Ждем самое главное усиление- Кокорина, он раньше восстановится, в августе.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:07) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Где то к 8 туру только, жаль. Отличный защ в Зените. Но есть Нету, то ли есть то ли нету)

Нету в плюс.У нас в команде явный недобор центральных.А так бородач ничуть не хуже Мевли,оба весьма средние леги,но Нету внизу гораздо быстрее,чем Мевля.Маммане скорейшего возвращения.Из всей банды аргентиносов только он явно усиление.Очень перспективен,лишь бы травмы больше не мучали.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:58) #
  • 0
  •  (0)

Где то к 8 туру только, жаль. Отличный защ в Зените. Но есть Нету, то ли есть то ли нету)


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.