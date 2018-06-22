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Эмануэль Маммана: вернусь на поле в сентябре
Игрок петербургского "Зенита" Эмануэль Маммана рассказал о своем восстановлении от травмы крестообразной связки, полученной в марте.
"Любой, у кого была такая серьезная травма, скажет, что самое тяжелое — это первые два месяца реабилитации. И я могу подтвердить: это очень сложно. Но если игрок силен ментально, то он абсолютно спокойно проходит процесс восстановления. Так что все уже лучше, чем было.
Врачи сказали, что я смогу вернуться в сентябре. Но я хочу точно знать, что восстановился, чтобы не допустить рецидива. Перед тем, как приступить к тренировкам и матчам, нужно полностью удостовериться, что все хорошо и повреждение зажило", — цитирует Мамману сайт "Зенита".
"Любой, у кого была такая серьезная травма, скажет, что самое тяжелое — это первые два месяца реабилитации. И я могу подтвердить: это очень сложно. Но если игрок силен ментально, то он абсолютно спокойно проходит процесс восстановления. Так что все уже лучше, чем было.
Врачи сказали, что я смогу вернуться в сентябре. Но я хочу точно знать, что восстановился, чтобы не допустить рецидива. Перед тем, как приступить к тренировкам и матчам, нужно полностью удостовериться, что все хорошо и повреждение зажило", — цитирует Мамману сайт "Зенита".
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