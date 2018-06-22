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Юрия Семина подозревают в связях с Солнцевской ОПГ

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин был заснят в компании членов солнцевской ОПГ в гостинице Lotte Hotel в Москве.

На фотографиях среди прочих запечатлены 71-летний специалист, руководители "Солнцевских" Сергей Михайлов ("Михась"), Виктор Аверин ("Авера") и генерал Герой России Владимир Шаманов.

Снимки являются частью уголовного дела против солнцевской ОПГ, возбужденного в Испании. В конце сентября 2017 года в Марбелье были арестованы 11 человек, подозреваемых в отмывании денег преступного сообщества через сеть компании, среди которых торговая марка воды "Вода Михася" ("Михась" – название горы в Испании).

The Insider
Теги: Семин
Сегодня, 12:24
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№2 Написал: Самара г.Самара (Сегодня, 12:46) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин был заснят в компании членов солнцевской ОПГ


Чушь, это спонсоры команды.
Регистрация: 31.10.2013 [жалоба]
№1 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:32) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Бред.Вам идиотам уже писать нечего?Про пидерскую группу товарисчей ничего написать не хотите.раз подняли эту тему?
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
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