Юрия Семина подозревают в связях с Солнцевской ОПГ

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин был заснят в компании членов солнцевской ОПГ в гостинице Lotte Hotel в Москве.На фотографиях среди прочих запечатлены 71-летний специалист, руководители "Солнцевских" Сергей Михайлов ("Михась"), Виктор Аверин ("Авера") и генерал Герой России Владимир Шаманов.Снимки являются частью уголовного дела против солнцевской ОПГ, возбужденного в Испании. В конце сентября 2017 года в Марбелье были арестованы 11 человек, подозреваемых в отмывании денег преступного сообщества через сеть компании, среди которых торговая марка воды "Вода Михася" ("Михась" – название горы в Испании).