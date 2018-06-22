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Юрия Семина подозревают в связях с Солнцевской ОПГ
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин был заснят в компании членов солнцевской ОПГ в гостинице Lotte Hotel в Москве.
На фотографиях среди прочих запечатлены 71-летний специалист, руководители "Солнцевских" Сергей Михайлов ("Михась"), Виктор Аверин ("Авера") и генерал Герой России Владимир Шаманов.
Снимки являются частью уголовного дела против солнцевской ОПГ, возбужденного в Испании. В конце сентября 2017 года в Марбелье были арестованы 11 человек, подозреваемых в отмывании денег преступного сообщества через сеть компании, среди которых торговая марка воды "Вода Михася" ("Михась" – название горы в Испании).
The Insider
На фотографиях среди прочих запечатлены 71-летний специалист, руководители "Солнцевских" Сергей Михайлов ("Михась"), Виктор Аверин ("Авера") и генерал Герой России Владимир Шаманов.
Снимки являются частью уголовного дела против солнцевской ОПГ, возбужденного в Испании. В конце сентября 2017 года в Марбелье были арестованы 11 человек, подозреваемых в отмывании денег преступного сообщества через сеть компании, среди которых торговая марка воды "Вода Михася" ("Михась" – название горы в Испании).
The Insider
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