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ЦСКА объявил о переходе словенца Яка Бийола

ЦСКА объявил о трансфере Яка Бийола из словенского клуба "Рудар" (Веленье)ю

19-летний центральный полузащитник подписал пятилетний контракт с красно-синими. Уже сегодня Яка прибыл в Бад-Тацмансдорф и приступил к работе под руководством Виктора Ганчаренко.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА Трансферы
Сегодня, 18:41
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(3)
№11 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 20:15) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gor68
тебя даже свои "минусуют"

Длинноухий, придумай какую-нибудь новую байку, а то когда "братство минусца" спартачам бесперечь шепчет про минусы и орет это не я - это даже для ишаков перебор laughing
Ты лучше расскажи, вы там 25 лимонов все уже все пересчитали от Ювентуса?
Вам про воспитанников вообще молчать, нищеброды, как последний куй доели - начали ставить калек, кто удрать с ослофермы не успел в разные Сбруевки и ЙеблОнцы.
Почем кило некондиционной ослятины? Дешевле, чем Йак? Я як - <бабла> истребитель, пердак мой звенит, копытное - мой прародитель!


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№10 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 20:10) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Египетский вернблюм
Маслов вам привет из Тарасовки шлет

Кто такой, просвети пожалуйста! Есть какой-то ваш новобранец из Тюмени. Но к нам-то он каким боком? smile
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№9 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 20:09) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Ну, конечно, размечтался...

Ты видимо да, он попал в цска в 16 лет Какой он нах воспитанник joy
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№8 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 20:04) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Египетский вернблюм
Цитата: Lols
посмотри сколько у ЦСКА в основе играет воспитанников

joy
Последний матч - Чалов(хоть он не ваш) - Набабкин(тоже) - Головин - Акинфиев.
Спартак: Комбаров-Кутепов-Тимофеев-Самедов
И это при том, что у нас проблем с составом нет. Маслов вам привет из Тарасовки шлет - говорит, что счастлив удрать из убогой ослофермы.
Лошадка - это такой маленький лошок. Мизерабль

Многолиикй, придумай какой-нибудь другой профиль. На этом ты слишком смешон, тебя даже свои "минусуют". smile Послушать тебя, так Чалов, который с 7 до 8 лет занимался в "Юном Динамовце", а всю остальную карьеру - в ЦСКА "не наш". А Тимофеев (до 12 лет - саратовский "Сокол") и Комбаров ( ушел из вашей школы в "Динамо" в 14 лет, где и сделал себе имя) - ваши. Бред, возведенный в абсолют. wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№7 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 20:03) #
  • +4
  •  (4)

SPV,
Ну, конечно, размечтался...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№6 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 19:58) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Египетский вернблюм
Головин -

Этот товарищ не воспитанник цска blush
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№5 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 19:53) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
посмотри сколько у ЦСКА в основе играет воспитанников

joy
Последний матч - Чалов(хоть он не ваш) - Набабкин(тоже) - Головин - Акинфиев.
Спартак: Комбаров-Кутепов-Тимофеев-Самедов
И это при том, что у нас проблем с составом нет. Маслов вам привет из Тарасовки шлет - говорит, что счастлив удрать из убогой ослофермы.
Лошадка - это такой маленький лошок. Мизерабль


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Faraon (Сегодня, 19:43) #
  • -1
  •  (7)
online

Цитата: Lols
Цитата: Египетский вернблюм
Верблюд убежал - яка привели. Копытные размножаются. Трансферная политика: Отдать россиян Жамалетдинова, Маслова, Базелюка - чтоб купит яка. За морем телушка - полушка

Клоун посмотри сколько у ЦСКА в основе играет воспитанников а сколько в сроптаке, и скройся в мраке

Вам теперь только ими и играть от нищеты)
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: таратель мытищи (Сегодня, 19:38) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Египетский вернблюм,
копытные сейчас играют в сборных нигерии и исландии на чм и забивают
а где хрюкастые клоун
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 19:18) #
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Цитата: Египетский вернблюм
Верблюд убежал - яка привели. Копытные размножаются. Трансферная политика: Отдать россиян Жамалетдинова, Маслова, Базелюка - чтоб купит яка. За морем телушка - полушка

Клоун посмотри сколько у ЦСКА в основе играет воспитанников а сколько в сроптаке, и скройся в мраке
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 18:51) #
  • -12
  •  (22)
online
Болеет за:
«Спартак»
Верблюд убежал - яка привели. Копытные размножаются. Трансферная политика: Отдать россиян Жамалетдинова, Маслова, Базелюка - чтоб купит яка. За морем телушка - полушка


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
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