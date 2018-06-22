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ЦСКА объявил о переходе словенца Яка Бийола
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19-летний центральный полузащитник подписал пятилетний контракт с красно-синими. Уже сегодня Яка прибыл в Бад-Тацмансдорф и приступил к работе под руководством Виктора Ганчаренко.
ПФК ЦСКА
19-летний центральный полузащитник подписал пятилетний контракт с красно-синими. Уже сегодня Яка прибыл в Бад-Тацмансдорф и приступил к работе под руководством Виктора Ганчаренко.
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