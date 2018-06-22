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Трансфер Рабелло в "Локомотив" сорвался, переговоры завершены
Агент Ансельмо Паива, который представляет интересы защитника "Ботафого" Игоря Рабелло, подтвердил информацию о том, что трансфер игрока в "Локомотив" сорвался из-за предстоящего ухода из московского клуба президента Ильи Геркуса.
"15 мая "Ботафого" получил официальное предложение от "Локомотива" по Игорю Рабелло. Бразильский клуб согласился продать футболиста. Но трансфер сорвался, так как мы узнали, что президент "Локомотива" Илья Геркус покинет клуб. Переговоры с московским клубом завершены", - цитирует Паиву "Чемпионат.сом".
"15 мая "Ботафого" получил официальное предложение от "Локомотива" по Игорю Рабелло. Бразильский клуб согласился продать футболиста. Но трансфер сорвался, так как мы узнали, что президент "Локомотива" Илья Геркус покинет клуб. Переговоры с московским клубом завершены", - цитирует Паиву "Чемпионат.сом".
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