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Трансфер Рабелло в "Локомотив" сорвался, переговоры завершены

Агент Ансельмо Паива, который представляет интересы защитника "Ботафого" Игоря Рабелло, подтвердил информацию о том, что трансфер игрока в "Локомотив" сорвался из-за предстоящего ухода из московского клуба президента Ильи Геркуса.

"15 мая "Ботафого" получил официальное предложение от "Локомотива" по Игорю Рабелло. Бразильский клуб согласился продать футболиста. Но трансфер сорвался, так как мы узнали, что президент "Локомотива" Илья Геркус покинет клуб. Переговоры с московским клубом завершены", - цитирует Паиву "Чемпионат.сом".
Теги: Локомотив
Сегодня, 19:20
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6
(2)
№6 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 20:12) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Раньше игроки шли к тренеру, а теперь к президенту?
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№5 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 19:56) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Faraon
зенит и повара готов забрать

пиздеж и провокация, это внутренние замутки Локо, мы только уборщика из Рубина взяли и то на просмотр)


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№4 Написал: Faraon (Сегодня, 19:49) #
  • +4
  •  (6)
online

зенит и повара готов забрать у тех кто выше в таблице ,пол РФПЛ скупили,а результата нет,рецепт Полишинеля не раскрыт))
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 19:48) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: styh
чихарда

Да там уже французский насморк, уже нос провалился... Потому и акцент такой "чИхарда".


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:36) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: LoKo_FaN
Вот это поворот

Опять чихарда начинается.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№1 Написал: LoKo_FaN Россия (Сегодня, 19:23) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Вот это поворот
Регистрация: 2.11.2014 [жалоба]
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