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Виктор Гончаренко: "Бийол - очень сильный в единоборствах футболист

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал подписание словенца Яки Бийола.

"Бийол — очень сильный в единоборствах футболист, неуступчивый, с хорошим коротким и средним пасом. В ближайшее время мы поймем, лучше ли ему атаковать из глубины или действовать ближе к обороне, но набор сильных качеств у игрока в любом случае есть, и это самое главное", - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
Теги: Гончаренко ЦСКА
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