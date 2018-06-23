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Виктор Гончаренко: "Бийол - очень сильный в единоборствах футболист
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал подписание словенца Яки Бийола.
"Бийол — очень сильный в единоборствах футболист, неуступчивый, с хорошим коротким и средним пасом. В ближайшее время мы поймем, лучше ли ему атаковать из глубины или действовать ближе к обороне, но набор сильных качеств у игрока в любом случае есть, и это самое главное", - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
"Бийол — очень сильный в единоборствах футболист, неуступчивый, с хорошим коротким и средним пасом. В ближайшее время мы поймем, лучше ли ему атаковать из глубины или действовать ближе к обороне, но набор сильных качеств у игрока в любом случае есть, и это самое главное", - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
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