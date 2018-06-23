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Аргентинские болельщики пропустили матч с Хорватией, приехав в Великий Новгород вместо Нижнего (5)
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Дорожники убрали яму в Нижнем Новгороде, в которой сфотографировались хорватские болельщики (8)
Дорожники убрали яму в Нижнем Новгороде, в которой сфотографировались хорватские болельщики (8)
"Спартак" разгромил "Чертаново" благодаря дублю Зе Луиша
"Спартак" в первом товарищеском матче разгромил новичка ФНЛ "Чертаново" (3:0).
Товарищеский матч
"Спартак" (Москва) – "Чертаново" – 3:0
Голы: Еременко, 60 (1:0). Зе Луиш, 78 (2:0). Зе Луиш, 87 (3:0).
"Спартак": Ребров (Максименко, 46), Ещенко (Тигиев, 46), Боккетти (Петкович, 39), Мамин (Лихачев, 46), Фернанду (Комбаров, 46), Пантелеев (Глушаков, 46), Бакаев (Ломовицкий, 46), Игнатов (Еременко, 46), Луиз Адриану (Полубояринов, 46), Мельгарехо (Зе Луиш, 46), Педро Роша (Нимели, 46).
Товарищеский матч
"Спартак" (Москва) – "Чертаново" – 3:0
Голы: Еременко, 60 (1:0). Зе Луиш, 78 (2:0). Зе Луиш, 87 (3:0).
"Спартак": Ребров (Максименко, 46), Ещенко (Тигиев, 46), Боккетти (Петкович, 39), Мамин (Лихачев, 46), Фернанду (Комбаров, 46), Пантелеев (Глушаков, 46), Бакаев (Ломовицкий, 46), Игнатов (Еременко, 46), Луиз Адриану (Полубояринов, 46), Мельгарехо (Зе Луиш, 46), Педро Роша (Нимели, 46).
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