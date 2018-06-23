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"Спартак" разгромил "Чертаново" благодаря дублю Зе Луиша

"Спартак" в первом товарищеском матче разгромил новичка ФНЛ "Чертаново" (3:0).

Товарищеский матч

"Спартак" (Москва) – "Чертаново" – 3:0

Голы: Еременко, 60 (1:0). Зе Луиш, 78 (2:0). Зе Луиш, 87 (3:0).

"Спартак": Ребров (Максименко, 46), Ещенко (Тигиев, 46), Боккетти (Петкович, 39), Мамин (Лихачев, 46), Фернанду (Комбаров, 46), Пантелеев (Глушаков, 46), Бакаев (Ломовицкий, 46), Игнатов (Еременко, 46), Луиз Адриану (Полубояринов, 46), Мельгарехо (Зе Луиш, 46), Педро Роша (Нимели, 46).
Теги: Спартак
Сегодня, 19:03
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13
(4)
№13 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 20:10) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Школота, вон с ветки.
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:09) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Черный Лис
Новость месяца

Завтра наши в 19-00 играют, посмотрим на Артура и Эрнани. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№11 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 20:05) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
stainless,
Кто же про это напишет...
Писать нужно где выиграли и главное жирным шрифтом!
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
№10 Написал: stainless (Сегодня, 20:01) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Черный Лис
Новость месяца

Вот эту пропустили laughing

Воспитанники Академии 2001 года рождения приняли участие во втором товарищеском матче дубля ФК «Спартак» с национальной командой Франции.

За команду Дидье Дешама, выступающую на проходящем в России чемпионате мира, сегодня сыграли футболисты, не принимавшие участия в недавнем матче мундиаля против Перу, а также игроки, выходившие на замену.

В стартовом составе встречу, завершившуюся разгромным поражением красно-белых со счетом 0:11 smile
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№9 Написал: tantara002 (Сегодня, 19:46) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: sparwik53
Цитата: andrej95602
Состав дерьма есть, а почему нет состава Чертаново?

какого дерьма ты тут делаешь, читай про магнит.

Он тут жрет говно . Ведь провинциалу ничего больше не остаётся

Цитата: miktar
на первую полосу 10 раз эту новость поставьте...

Да 11 раз , Мишаня !! На то и Спартак !! Самый популярный клуб в стране


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской

Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№8 Написал: miktar (Сегодня, 19:40) #
  • -2
  •  (4)

на первую полосу 10 раз эту новость поставьте...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№7 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:34) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: andrej95602
Состав дерьма есть, а почему нет состава Чертаново?

какого дерьма ты тут делаешь, читай про магнит.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№6 Написал: andrej95602 (Сегодня, 19:28) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Краснодар»
Состав дерьма есть, а почему нет состава Чертаново?
Регистрация: 14.04.2015 [жалоба]
№5 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 19:27) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
ну и какой дебил сделал из этой тренировки новость, да еще и с таким заголовком?
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 19:20) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Этот ошеломляющий успех навеки будет записан в список свинных побед наравне с кубком Соли . joy
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№3 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:11) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Новость месяца
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 19:07) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
потрясающий успех, разгромили команду уровня Ливерпуля joy


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:05) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
выздоровел...на долго ли?..


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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