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"Локомотив" официально подписал Рифата Жемалетдинова
"Локомотив" сообщил о переходе бывшего нападающего "Рубина" Рифата Жемалетдинова.
Жемалетдинов вернулся в московский клуб спустя два года. 21-летний нападающий подписал долгосрочный контракт с "Локомотивом" и сегодня же провёл первую тренировку в клубе.
ФК "Локомотив"
Жемалетдинов вернулся в московский клуб спустя два года. 21-летний нападающий подписал долгосрочный контракт с "Локомотивом" и сегодня же провёл первую тренировку в клубе.
ФК "Локомотив"
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