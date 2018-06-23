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"Локомотив" официально подписал Рифата Жемалетдинова

"Локомотив" сообщил о переходе бывшего нападающего "Рубина" Рифата Жемалетдинова.

Жемалетдинов вернулся в московский клуб спустя два года. 21-летний нападающий подписал долгосрочный контракт с "Локомотивом" и сегодня же провёл первую тренировку в клубе.

ФК "Локомотив"
Теги: Жемалетдинов Локомотив Трансферы
Сегодня, 21:05
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(1)
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:54) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Успехов парню.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№2 Написал: Непредавший Сибирь и Урал, юга не люблю (Сегодня, 21:53) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Урал»
перекати-поле с нужным паспортом
Регистрация: 7.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: Гастэряну (Сегодня, 21:12) #
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  •  (5)
online

Не надо было и уходить, начинал в Локо неплохо.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
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