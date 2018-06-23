"Локомотив" официально подписал Рифата Жемалетдинова

"Локомотив" сообщил о переходе бывшего нападающего "Рубина" Рифата Жемалетдинова.Жемалетдинов вернулся в московский клуб спустя два года. 21-летний нападающий подписал долгосрочный контракт с "Локомотивом" и сегодня же провёл первую тренировку в клубе.