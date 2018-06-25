Нападающий "Краснодара" Андрей Иван следующий сезон проведет в венском "Рапиде"

Популярные новости:
Опрос:
Как сыграет Россия с Уругваем?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 22:55
Сборная Колумбии в Казани разгромила Польшу (28)
Сборная Колумбии в Казани разгромила Польшу (28)
Вчера, 22:54
Левандовски пакует чемоданы, Колумбия исправляет ошибки (1)
Левандовски пакует чемоданы, Колумбия исправляет ошибки (1)
Вчера, 22:27
Источник: ФИФА знала о подмене пробы Камболова 18 месяцев назад (6)
Источник: ФИФА знала о подмене пробы Камболова 18 месяцев назад (6)
Вчера, 22:15
Полузащитник сборной Сенегала: мне очень нравится Россия, здесь доброжелательные люди (3)
Полузащитник сборной Сенегала: мне очень нравится Россия, здесь доброжелательные люди (3)
Вчера, 21:02
Хосе Хименес не сыграет с Россией из-за травмы
Хосе Хименес не сыграет с Россией из-за травмы
Вчера, 20:54
Англия – Панама: фотоотчет встречи
Англия – Панама: фотоотчет встречи
Вчера, 20:17
Польша – Колумбия: стали известны стартовые составы
Польша – Колумбия: стали известны стартовые составы
Вчера, 19:51
Сборные Японии и Сенегала забили друг другу по два мяча (5)
Сборные Японии и Сенегала забили друг другу по два мяча (5)
Вчера, 19:24
Дмитрий Нагиев: по сравнению с Месси и Неймаром наши игроки получают жалкие 3-5 миллионов (9)
Дмитрий Нагиев: по сравнению с Месси и Неймаром наши игроки получают жалкие 3-5 миллионов (9)
Вчера, 19:06
CNN: Мохамед Салах хочет уйти из сборной Египта из-за использования его имиджа в политических целях (33)
CNN: Мохамед Салах хочет уйти из сборной Египта из-за использования его имиджа в политических целях (33)
Вчера, 19:02
"Ювентус" потерял интерес к Александру Головину (53)
"Ювентус" потерял интерес к Александру Головину (53)
Вчера, 18:28
Мохамед Салах тренируется в общей группе
Мохамед Салах тренируется в общей группе
Вчера, 18:02
Дарио Гомес: Панама – это маленький мальчик, который пришел поиграть против взрослых мужиков (1)
Дарио Гомес: Панама – это маленький мальчик, который пришел поиграть против взрослых мужиков (1)
Вчера, 17:38
Главный тренер Египта: сборная России - команда-сюрприз (2)
Главный тренер Египта: сборная России - команда-сюрприз (2)
Вчера, 17:16
Харри Кейн назван лучшим игроком матча Англия - Панама (4)
Харри Кейн назван лучшим игроком матча Англия - Панама (4)
Вчера, 17:15
Япония – Сенегал: стали известны стартовые составы
Япония – Сенегал: стали известны стартовые составы
Вчера, 17:06
Харри Кейн вышел на первое место в гонке бомбардиров ЧМ-2018 (3)
Харри Кейн вышел на первое место в гонке бомбардиров ЧМ-2018 (3)
Вчера, 16:53
Сборная Англии забила шесть голов Панаме (9)
Сборная Англии забила шесть голов Панаме (9)
Вчера, 16:53
Гриша, зачем так много пенальти? Англия, тебе не стыдно так издеваться над дебютантом? (1)
Гриша, зачем так много пенальти? Англия, тебе не стыдно так издеваться над дебютантом? (1)
Вчера, 16:44
Англия - Панама: матч посетили 43 319 болельщиков (2)
Англия - Панама: матч посетили 43 319 болельщиков (2)
Вчера, 16:16
Сергей Карасёв рассудит матч ЧМ-2018 Австралия – Перу (5)
Сергей Карасёв рассудит матч ЧМ-2018 Австралия – Перу (5)
Нападающий "Краснодара" Андрей Иван следующий сезон проведет в венском "Рапиде"
"Краснодар" отдал румынского форварда Андрея Ивана в аренду венскому "Рапиду", сообщается на официальном сайте клуба.
Год назад "быки" приобрели Ивана у "Университатя Крайова" за 4 млн евро.
В минувшем чемпионате России нападающий провел на поле в общей сложности лишь 32 минуты.
Год назад "быки" приобрели Ивана у "Университатя Крайова" за 4 млн евро.
В минувшем чемпионате России нападающий провел на поле в общей сложности лишь 32 минуты.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.