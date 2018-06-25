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Нападающий "Краснодара" Андрей Иван следующий сезон проведет в венском "Рапиде"

"Краснодар" отдал румынского форварда Андрея Ивана в аренду венскому "Рапиду", сообщается на официальном сайте клуба.

Год назад "быки" приобрели Ивана у "Университатя Крайова" за 4 млн евро.

В минувшем чемпионате России нападающий провел на поле в общей сложности лишь 32 минуты.
Теги: Краснодар Рапид Иван
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