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Юрий Семин: "Локомотиву" необходимо усиление в каждую линию
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о сборе в Австрии и о комплектовании команды в межсезонье.
"На этот сбор мы взяли большую группу нашей молодежи. Это 10 игроков из "Казанки" и молодежной команды. Мы постоянно сравниваем этих ребят.
Год прошел, посмотрим какие есть изменения. Мы им даем шанс, чтобы они были на виду у основного состава.
Шесть игроков, которые участвуют в чемпионате мира, получат небольшой отпуск. Это будет индивидуальный отпуск.
Как обычно перед каждым сезоном есть очень много проблем. Проблема в том, что одни игроки начинают раньше, а другие – позже. А чемпионат стартует одинаково для всех.
Мы же играем в Лиге чемпионов, поэтому мы должны совершенно по-другому быть готовы, в каждую линию нам надо по одному игроку для усиления", – цитирует Семина пресс-служба клуба.
"На этот сбор мы взяли большую группу нашей молодежи. Это 10 игроков из "Казанки" и молодежной команды. Мы постоянно сравниваем этих ребят.
Год прошел, посмотрим какие есть изменения. Мы им даем шанс, чтобы они были на виду у основного состава.
Шесть игроков, которые участвуют в чемпионате мира, получат небольшой отпуск. Это будет индивидуальный отпуск.
Как обычно перед каждым сезоном есть очень много проблем. Проблема в том, что одни игроки начинают раньше, а другие – позже. А чемпионат стартует одинаково для всех.
Мы же играем в Лиге чемпионов, поэтому мы должны совершенно по-другому быть готовы, в каждую линию нам надо по одному игроку для усиления", – цитирует Семина пресс-служба клуба.
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