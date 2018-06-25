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Тульский "Арсенал" ведет переговоры с ЦСКА о повторной аренде Сергея Ткачева
По информации Чемпионата, полузащитник ЦСКА Сергей Ткачёв близок к повторной аренде в тульский "Арсенал".
Стороны обсуждают последние детали перехода.
Напомним, сезон-2017/18 российский футболист также провёл в составе тульского клуба. В 28 встречах в рамках российской Премьер-Лиги 29-летний полузащитник отличился 6 забитыми мячами и 4 результативными передачами.
Стороны обсуждают последние детали перехода.
Напомним, сезон-2017/18 российский футболист также провёл в составе тульского клуба. В 28 встречах в рамках российской Премьер-Лиги 29-летний полузащитник отличился 6 забитыми мячами и 4 результативными передачами.
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