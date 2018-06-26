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Тренерский штаб "Ростова" пополнил тренер-реабилитолог из "Атлетико"

Тренерский штаб "Ростова" пополнил тренер-реабилитолог Альваро Сайабера.

30-летний специалист присоединился к российской команде на сборе в Австрии.

"С радостью откликнулся на предложение стать частью команды. В «Ростове» собрался отличный тренерский штаб и надеюсь, что мои знания принесут пользу клубу", – сказал тренер.

Сайабера с 2008 года работал в системе «Атлетико». С 2014 года он был тренером-реабилитологом основного состава мадридцев

Официальный сайт "Ростова"
Теги: Ростов Атлетико
Сегодня, 08:09
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