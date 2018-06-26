Тренерский штаб "Ростова" пополнил тренер-реабилитолог из "Атлетико"

Тренерский штаб "Ростова" пополнил тренер-реабилитолог Альваро Сайабера.30-летний специалист присоединился к российской команде на сборе в Австрии."С радостью откликнулся на предложение стать частью команды. В «Ростове» собрался отличный тренерский штаб и надеюсь, что мои знания принесут пользу клубу", – сказал тренер.Сайабера с 2008 года работал в системе «Атлетико». С 2014 года он был тренером-реабилитологом основного состава мадридцев