Тренерский штаб "Ростова" пополнил тренер-реабилитолог из "Атлетико"

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08:15
Карлуш Кейруш : удар локтем - это красная карточка. В правилах не написано, что Месси или Роналду могут так играть
Карлуш Кейруш : удар локтем - это красная карточка. В правилах не написано, что Месси или Роналду могут так играть
Вчера, 23:28
Матч Иран - Португалия в Саранске прошел при аншлаге (1)
Матч Иран - Португалия в Саранске прошел при аншлаге (1)
Вчера, 23:13
Испания через безумие и видеоповторы пробивается на первое место в группе. Они - наши соперники в 1/8 (9)
Испания через безумие и видеоповторы пробивается на первое место в группе. Они - наши соперники в 1/8 (9)
Вчера, 23:13
Иско признан лучшим игроком матча Испания - Марокко (1)
Иско признан лучшим игроком матча Испания - Марокко (1)
Вчера, 23:11
Хорхе Сампаоли: завтра вы увидите лучшую Аргентину (4)
Хорхе Сампаоли: завтра вы увидите лучшую Аргентину (4)
Вчера, 22:59
Сборная России сыграет с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018 (89)
Сборная России сыграет с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018 (89)
Вчера, 22:58
Сборная Ирана вырвала ничью в матче с Португалией (27)
Сборная Ирана вырвала ничью в матче с Португалией (27)
Вчера, 22:56
Сборная Испании спаслась от поражения в матче с Марокко (16)
Сборная Испании спаслась от поражения в матче с Марокко (16)
Вчера, 22:33
Хуан Антонио Пицци: у России хорошие шансы с Испанией (5)
Хуан Антонио Пицци: у России хорошие шансы с Испанией (5)
Вчера, 22:08
ФИФА оштрафовала Джаку, Шакири и Лихтштайнера (7)
ФИФА оштрафовала Джаку, Шакири и Лихтштайнера (7)
Вчера, 21:27
Василий Уткин: мне противно быть бабушкой на лавке во дворе и повторять: а вот я вам говорила (10)
Василий Уткин: мне противно быть бабушкой на лавке во дворе и повторять: а вот я вам говорила (10)
Вчера, 21:09
Фернандо Муслера: Есть ли у меня предпочтения по сопернику в 1/8 финала? Нет, абсолютно никаких
Фернандо Муслера: Есть ли у меня предпочтения по сопернику в 1/8 финала? Нет, абсолютно никаких
Вчера, 21:08
Лукас Торейра: мы немного поменяли стратегию и улучшили то, чего не хватало в предыдущих матчах
Лукас Торейра: мы немного поменяли стратегию и улучшили то, чего не хватало в предыдущих матчах
Вчера, 20:58
Диего Годин: То, что мы забили России три гола, дает нам возможность чувствовать себя увереннее (2)
Диего Годин: То, что мы забили России три гола, дает нам возможность чувствовать себя увереннее (2)
Вчера, 20:31
Фёдор Кудряшов: не сказал бы, что Уругвай настолько сильнее других соперников. Просто мы грубо индивидуально ошибались (5)
Фёдор Кудряшов: не сказал бы, что Уругвай настолько сильнее других соперников. Просто мы грубо индивидуально ошибались (5)
Вчера, 20:29
Андрей Червиченко: в этот раз Черчесов ошибся (5)
Андрей Червиченко: в этот раз Черчесов ошибся (5)
Вчера, 20:28
Андрей Канчельскис: класс уругвайских футболистов намного выше, чем у наших - эйфория должна закончиться (3)
Андрей Канчельскис: класс уругвайских футболистов намного выше, чем у наших - эйфория должна закончиться (3)
Вчера, 20:26
Михаил Грушевский: я не вижу трагедии в произошедшем, даже крупный счёт не говорит о каком-то позоре (1)
Михаил Грушевский: я не вижу трагедии в произошедшем, даже крупный счёт не говорит о каком-то позоре (1)
Вчера, 20:21
Валерий Масалитин: нашу корону сегодня немного поправили (2)
Валерий Масалитин: нашу корону сегодня немного поправили (2)
Вчера, 20:16
Испания - Марокко: стартовые составы (4)
Испания - Марокко: стартовые составы (4)
Вчера, 20:15
Артем Дзюба: можно сказать, что вовремя получили пощечину (17)
Артем Дзюба: можно сказать, что вовремя получили пощечину (17)
Вчера, 20:13
Жена Смольникова: прошу поддержать мужа. Это не конец света и может быть с каждым игроком (27)
Жена Смольникова: прошу поддержать мужа. Это не конец света и может быть с каждым игроком (27)
Вчера, 20:09
Денис Черышев: сегодня Смольников ошибся, завтра это могу быть я. Мы поддержали Игоря (5)
Денис Черышев: сегодня Смольников ошибся, завтра это могу быть я. Мы поддержали Игоря (5)
Вчера, 19:48
Оскар Табарес: думаю, мы могли забить России еще больше (6)
Оскар Табарес: думаю, мы могли забить России еще больше (6)
Вчера, 19:44
Уругвай – Россия: фотоотчет встречи
Уругвай – Россия: фотоотчет встречи
Вчера, 19:32
Станислав Черчесов: вчера минут 25 уделили уругвайским стандартам, но все мячи пропустили с них (13)
Станислав Черчесов: вчера минут 25 уделили уругвайским стандартам, но все мячи пропустили с них (13)
Вчера, 19:02
Сборная Саудовской Аравии обыграла Египет (11)
Сборная Саудовской Аравии обыграла Египет (11)
Вчера, 18:53
Сборная России проиграла Уругваю со счетом 0:3 (191)
Сборная России проиграла Уругваю со счетом 0:3 (191)
Вчера, 18:02
Себастьян Верон: Месси не Марадона, ему не суждено быть лидером (1)
Себастьян Верон: Месси не Марадона, ему не суждено быть лидером (1)
Тренерский штаб "Ростова" пополнил тренер-реабилитолог из "Атлетико"
Тренерский штаб "Ростова" пополнил тренер-реабилитолог Альваро Сайабера.
30-летний специалист присоединился к российской команде на сборе в Австрии.
"С радостью откликнулся на предложение стать частью команды. В «Ростове» собрался отличный тренерский штаб и надеюсь, что мои знания принесут пользу клубу", – сказал тренер.
Сайабера с 2008 года работал в системе «Атлетико». С 2014 года он был тренером-реабилитологом основного состава мадридцев
Официальный сайт "Ростова"
30-летний специалист присоединился к российской команде на сборе в Австрии.
"С радостью откликнулся на предложение стать частью команды. В «Ростове» собрался отличный тренерский штаб и надеюсь, что мои знания принесут пользу клубу", – сказал тренер.
Сайабера с 2008 года работал в системе «Атлетико». С 2014 года он был тренером-реабилитологом основного состава мадридцев
Официальный сайт "Ростова"
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