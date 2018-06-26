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Комитет культуры Волгоградской области: мошка будет еще одним плюсом для туристической привлекательности (3)
Комитет культуры Волгоградской области: мошка будет еще одним плюсом для туристической привлекательности (3)
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Номер 1 рейтинга животных-оракулов кот Ахилл предсказал победу сборной Нигерии над Аргентиной (1)
Номер 1 рейтинга животных-оракулов кот Ахилл предсказал победу сборной Нигерии над Аргентиной (1)
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Сергей Прядкин: сейчас футбол у нас на пике популярности. Главное - не упустить этот момент! (11)
Сергей Прядкин: сейчас футбол у нас на пике популярности. Главное - не упустить этот момент! (11)
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Синиша Михайлович может стать рекордсменом по минимальному сроку нахождения на тренерском посту (1)
Синиша Михайлович может стать рекордсменом по минимальному сроку нахождения на тренерском посту (1)
11:19
"Ювентус" предложил за Головина 19 млн евро и 10% от суммы перепродажи - ЦСКА просит 30 млн (26)
"Ювентус" предложил за Головина 19 млн евро и 10% от суммы перепродажи - ЦСКА просит 30 млн (26)
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Карлуш Кейруш : удар локтем - это красная карточка. В правилах не написано, что Месси или Роналду могут так играть (4)
Карлуш Кейруш : удар локтем - это красная карточка. В правилах не написано, что Месси или Роналду могут так играть (4)
В список потенциальных трансферов ЦСКА попал футболист из бразильской Серии А
ЦСКА проявляет интерес к защитнику клуба "Баия" Родриго Бекао, передает Globo Esporte.
Информацию о возможном уходе 22-летнего футболиста подтвердил президент бразильского клуба Гильерме Беллинтани.
"Баия" после 12 туров бразильского первенства располагается в зоне вылета, занимая 17-е место в турнирной таблице чемпионата. Футболист провел только один матч.
Информацию о возможном уходе 22-летнего футболиста подтвердил президент бразильского клуба Гильерме Беллинтани.
"Баия" после 12 туров бразильского первенства располагается в зоне вылета, занимая 17-е место в турнирной таблице чемпионата. Футболист провел только один матч.
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