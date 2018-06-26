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В список потенциальных трансферов ЦСКА попал футболист из бразильской Серии А

ЦСКА проявляет интерес к защитнику клуба "Баия" Родриго Бекао, передает Globo Esporte.

Информацию о возможном уходе 22-летнего футболиста подтвердил президент бразильского клуба Гильерме Беллинтани.

"Баия" после 12 туров бразильского первенства располагается в зоне вылета, занимая 17-е место в турнирной таблице чемпионата. Футболист провел только один матч.
Теги: ЦСКА Трансферы
Сегодня, 18:22
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№1 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 18:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну что, Головина уже "продали" - теперь также "купят" smile


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Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
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