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Источник: "Челси" предложил ЦСКА 23 млн евро за Головина

"Челси" вступил в борьбу за полузащитника сборной России Александра Головина и предложил за него ЦСКА 23 миллиона евро, утверждает источник.

По информации итальянских СМИ, предложение "синих" намерен перебить "Ювентус", который намерен для этого продать вингера Марко Пьяцу.

"Ювентус" ранее предлагал за Головина 19 миллионов евро, но ЦСКА это предложение отклонил.

Itasportpress.it
Теги: Челси Ювентус Головин
Сегодня, 12:33
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17
(5)
№17 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 15:03) #
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Серж1,
Ну не ругайтесь... Просто Гинеру ОЧЕНЬ нужны бабки, что бы погасить хотя бы часть долгов.. и для этого нужно хоть куда, но продать эту пустышку... Этими вбросами, пытаются привлечь внимание хотя бы середнячка европейского... отсюда и Юве (опроверг давно), Барселона с Реалом (смешно просто), а теперь в доску свой "Челси" - последняя надежда - Абрамовичу Головин, конечно, не нужен, но что бы легализовать передачу денег в ЦСКА, может эту сделку формально и оформить, а никчемность вновь вернуть Гинеру, но уже в аренду. НИКОМУ эта посредственность в Европе не нужна - это новая песня на старый лад... так продавали Дзагоева много лет, потом Смолова. А у вбрасывающих эту лажу, просто нет совести и чести.
Регистрация: 25.02.2017 [жалоба]
№16 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 14:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Теперь 23 миллиона мороженых Хуанд будут в химкинском лесу smile


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№15 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 14:06) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
а ничего,что дядя Рома не хочет теперь быть англичанином ,а уехал на историческую родину laughing
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
№14 Написал: honey (Сегодня, 14:04) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Хватит уже 3 раза на дню про Головина писать. Серьёзно, уже надоело.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№13 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 13:55) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Рубин»
Газетчики Смолова два года подряд продавали и никак. Теперь очередь Головина. Может они бонусы получают за упоминание в СМИ?


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№12 Написал: nami-sv (Сегодня, 13:52) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Источники,может хватит?
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
№11 Написал: лад USSR (Сегодня, 13:52) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Хорошее предложение, сильный чемпионат, топ-клуб... Однако стоит подождать конца ЧМ-2018.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№10 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 13:47) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
неуехавшие

Не пиши больше это слово, глаз почти отказывается правильно его читать... smile
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№9 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:09) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: XUMKA
Без обид , надо вам Игоря продавать

Куда, на органы если только?
Новостники сочините что то по оригинальнее, действительно уже не смешно
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№8 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 13:04) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Химки»
Уже даже не смешно.
Оставьте себе , от этого только первенство выиграет.
Без обид , надо вам Игоря продавать
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:57) #
  • +8
  •  (22)
Болеет за:
«Спартак»
а в итоге Головин никуда не уедет , останется в ЦСКА, станет их королём и деградирует до уровня местечковых легенд, как неуехавшие в своё время Акинфеев и Дзагоев..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№6 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 12:50) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
разводят итальянцев?))
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№5 Написал: vvn21 г.Ижевск (Сегодня, 12:48) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Ливерпуль»
а за Дзюбу??? вот нехорошие какие Челси и Ювентус
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
№4 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 12:44) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: serega_user
Может весьма странно это прозвучит от меня, но как то поднадоели эти новости про Головина.

аналогично


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№3 Написал: Goodmany Russia (Сегодня, 12:44) #
  • -7
  •  (15)

есть ощущение что за 30 все-таки продадут.
Регистрация: 3.03.2013 [жалоба]
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:41) #
  • +8
  •  (18)
online
Болеет за:
ЦСКА
Может весьма странно это прозвучит от меня, но как то поднадоели эти новости про Головина.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 12:36) #
  • +7
  •  (11)
online

до конца трансферного окна еще далеко!Еще два месяца будут продавать.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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