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Дания – Франция: фотоотчет встречи
Источник: "Челси" предложил ЦСКА 23 млн евро за Головина
"Челси" вступил в борьбу за полузащитника сборной России Александра Головина и предложил за него ЦСКА 23 миллиона евро, утверждает источник.
По информации итальянских СМИ, предложение "синих" намерен перебить "Ювентус", который намерен для этого продать вингера Марко Пьяцу.
"Ювентус" ранее предлагал за Головина 19 миллионов евро, но ЦСКА это предложение отклонил.
Itasportpress.it
По информации итальянских СМИ, предложение "синих" намерен перебить "Ювентус", который намерен для этого продать вингера Марко Пьяцу.
"Ювентус" ранее предлагал за Головина 19 миллионов евро, но ЦСКА это предложение отклонил.
Itasportpress.it
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