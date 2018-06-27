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Ивелин Попов: очень хочу остаться в Казани

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов выразил надежду, что казанский "Рубин" договорится с его нынешним клубом о продолжении карьеры футболиста в Казани.

"Я несколько раз говорил с руководством „Рубина“. Есть еще несколько дней до 30 июня, до окончания срока моей аренды. Дальше посмотрим. Надеюсь, что клубы договорятся и я подпишу полноценный контракт. Но не все зависит только от меня. Я очень хочу остаться в Казани", - цитирует игрока официальный сайт "Рубина".

Права на игрока принадлежат "Спартаку", и 1 июля болгарин должен вернуться в расположение "красно-белых".
Теги: Попов Рубин Спартак
Сегодня, 14:24
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№3 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 14:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да и мы за!


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 14:31) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Бедный на всё готов , лишь бы сбежать из свинарни.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№1 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 14:29) #
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  •  (2)
online

Тоже надеюсь что договорятся . Спартаку ты не к чему , а вот играть такой игрок должен постоянно . Может у Бердыева прибавишь в стабильности .
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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