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Возле "Ростов-Арены" построят новую базу для "Ростова"
По информации ТАСС, совсем скоро начнутся работы по строительству новой базы для футбольного клуба "Ростов".
База будет расположена рядом с "Ростов-Арендой".
Крайним сроком завершения сдачи базы будет 2023 год, но ее постараются построить уже к 2021 году.
База будет расположена рядом с "Ростов-Арендой".
Крайним сроком завершения сдачи базы будет 2023 год, но ее постараются построить уже к 2021 году.
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