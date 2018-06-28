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Возле "Ростов-Арены" построят новую базу для "Ростова"

По информации ТАСС, совсем скоро начнутся работы по строительству новой базы для футбольного клуба "Ростов".

База будет расположена рядом с "Ростов-Арендой".

Крайним сроком завершения сдачи базы будет 2023 год, но ее постараются построить уже к 2021 году.
Теги: Ростов
Сегодня, 13:37
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№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 14:20) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
".......но ее постараются построить уже к 2021 году."

Базу нужно было строить сразу, совместно со строительством стадиона. А теперь за какие шиши ее будут строить???
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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