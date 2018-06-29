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Бердыев о переходе Чико Флореса: давно искали такого, своего рода "дядьку" в оборону

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев доволен подписанием защитника Чико Флореса.

"Мы давно искали опытного защитника, такого, своего рода "дядьку", который бы понимал, как правильно играть в защите и руководить обороной. Было много вариантов, но тех, кто руководит всей обороной, было мало. Прежде всего, нужен был опыт. Опыт выступлений и та школа, которая у центральных защитников в Испании, потому что оборона построена на тактической выучке. Это очень дорогого стоит, и таких защитников найти очень сложно. Нам нужна смена Сесару Навасу, хотя мы надеемся, что с Сесаром тоже продлим контракт", - цитирует Бердыева пресс-служба клуба.
Теги: Бердыев Рубин
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