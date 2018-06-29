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Исполком РФС: не рекомендуем РФПЛ проводить матчи при температурах ниже -15 и выше 35 градусов

Исполком Российского футбольного союза утвердил погодные условия проведения матчей Российской футбольной премьер-лиги.

С нового сезона не рекомендуется проводить матчи при температуре выше 35 и ниже -15 градусов. Однако клубы могут играть при нерекомендованных условиях в случае обоюдного согласия.

В прошлом сезоне РФПЛ возникали спорные ситуации из-за проведения матчей в тяжелых погодных условиях в Хабаровске.

Sport24
Теги: РФС РФПЛ
Сегодня, 14:29
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№4 Написал: Бриг (Сегодня, 14:52) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Ага + 35 еще не жарко (сейчас + 34, где живу, на улицу выходить неохота, ветра нет, духотища), а - 15 еще не холодно...типа при этой температуре вишня колосится, свекла распускается...А ежели снег, во время усушки..?
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№3 Написал: Рефрижиратор (Сегодня, 14:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да млядь это замечательно, но может наконец разрешат игру на манежах?!!! В конце-концов при -10 все равно аншлага не будет! И еще вопрос - календарь когда нормальный будет? Опять Спартак-Оренбург - первый тур, а Оренбург-Спартак тогда 16, выходит, в конце ноября? Почему, сцука, не наоборот, уроды, вы там чем заняты - только распилом?!!!


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Хорошо замороженный Головин в предварительных ласках не нуждается
Регистрация: 28.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 14:38) #
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Давно надо было задуматься о крытых стадионах для нашей зоны
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 14:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
А кто-нибудь из этих грамотеев играл при плюс 30 градусов жары в два часа дня?Или при минус десять и северным ветром?Я бы посоветовал включить мозг,но боюсь,что включать там нечего!Расплавился при плюс 35!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
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