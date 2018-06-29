Исполком РФС: не рекомендуем РФПЛ проводить матчи при температурах ниже -15 и выше 35 градусов

Исполком Российского футбольного союза утвердил погодные условия проведения матчей Российской футбольной премьер-лиги.С нового сезона не рекомендуется проводить матчи при температуре выше 35 и ниже -15 градусов. Однако клубы могут играть при нерекомендованных условиях в случае обоюдного согласия.В прошлом сезоне РФПЛ возникали спорные ситуации из-за проведения матчей в тяжелых погодных условиях в Хабаровске.