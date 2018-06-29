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Агент защитника "Порту" Диего Рейеса: предложение "Краснодара" недостаточно хорошее

Матиас Бунге, агент защитника "Порту" Диего Рейеса, высказался по поводу интереса к его клиенту со стороны "Краснодара".

"Краснодар" заинтересован в моем клиенте. Клуб сделал предложение Диего, но оно оказалось недостаточно хорошим. Но мы не переживаем. В Диего заинтересованы несколько российских клубов, посмотрим, как будет развиваться ситуация", – цитирует агента Спорт-Экспресс.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Зенита", "Локомотива", ЦСКА и "Динамо".
Теги: Динамо ЦСКА Зенит Локомотив Краснодар
Сегодня, 14:35
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№4 Написал: Мизантроп Деревня Гадюкино (Сегодня, 16:58) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Совсем окуели от аттракциона невиданной щедрости? В Китай, сцуко, в Китай!
Регистрация: 1.11.2012 [жалоба]
№3 Написал: safonas (Сегодня, 15:22) #
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потом опять будут жаловаться, что увели из под носа игрока, а они так долго вели его


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 14:54) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Зенита", "Локомотива", ЦСКА и "Динамо". ...Аукцион начался, кто больше..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:51) #
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  •  (2)
online

Заверните и в Зенит.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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