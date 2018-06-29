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"Рубин" подписал голкипера "Торпедо-БЕЛАЗА" Ивана Коновалова

Вратарь Иван Коновалов перешел в "Рубин", сообщает официальный сайт казанского клуба.

Контракт подписан на четыре года.

В минувшем чемпионате Белоруссии вратарь сыграл семь матчей за "Торпедо-БЕЛАЗ", в которых пропустил два гола. В пяти матчах он отыграл "на ноль".
Теги: Рубин
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