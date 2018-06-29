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С нового сезона клубы РФПЛ должны включать в заявку двух доморощенных игроков
На исполкоме РФС было утверждено, что в следующем сезоне клубы РФПЛ будут обязаны включить в заявку минимум двух доморощенных футболистов.
Согласно трактовке РФС, доморощенным будут называть игрока, который находился в системе клуба не менее 36 месяцев в возрасте с 12 до 23 лет.
Также изменится количество футболистов в заявке - она уменьшится с 35 до 25 игроков.
Спорт-Экспресс
Согласно трактовке РФС, доморощенным будут называть игрока, который находился в системе клуба не менее 36 месяцев в возрасте с 12 до 23 лет.
Также изменится количество футболистов в заявке - она уменьшится с 35 до 25 игроков.
Спорт-Экспресс
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