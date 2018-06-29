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С нового сезона клубы РФПЛ должны включать в заявку двух доморощенных игроков

На исполкоме РФС было утверждено, что в следующем сезоне клубы РФПЛ будут обязаны включить в заявку минимум двух доморощенных футболистов.

Согласно трактовке РФС, доморощенным будут называть игрока, который находился в системе клуба не менее 36 месяцев в возрасте с 12 до 23 лет.

Также изменится количество футболистов в заявке - она уменьшится с 35 до 25 игроков.

Спорт-Экспресс
Теги: РФПЛ РФС
Сегодня, 16:00
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№10 Написал: stainless (Сегодня, 17:13) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Рефрижиратор
от овцы отклей

Там ваши братья Бакаевы от овцы не отклеиваются. Зелимхан и Солтмурад satisfied
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№9 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:57) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Рефрижиратор
Мы вашего

а своего слабо воспитать? со всех округ рады собрать smile


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№8 Написал: Бриг (Сегодня, 16:48) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Уменьшение футболистов в заявке,нормально..А вот заявка доморощенных..что это даст...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№7 Написал: Рефрижиратор (Сегодня, 16:40) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless
спартак включит в состав доморощенных

Мы вашего доморощенного Маслова включим. А ты иди Хетага Хосонова от овцы отклей joy


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Хорошо замороженный Головин в предварительных ласках не нуждается
Регистрация: 28.06.2018 [жалоба]
№6 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:38) #
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По этому определению у нас Муса практически доморощенный был... ))))

PS По трактовке ФИФы вроде было с 15 до 21 года?

PPS А если он в одном клубе был с 12 по 15, в другом с 16 до 19, а в третьем с 20 до 23 - он для трех клубов будет доморощенным?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№5 Написал: stainless (Сегодня, 16:32) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Городовой,
Ибрагимка Цаллагов питерский привет тебе передаёт, под корюшку smiley
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:25) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stainless
спартак включит в состав доморощенных Сел в анус На мели и Фэшн Шакалу smile

Не угадал.Придут Улов Налимов,Обвал Забоев,Пинал Воротов и Сульжин Мамашвили и самое главное что все исконные жители Москвабада.Посмотри их молодежку.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: stainless (Сегодня, 16:20) #
  • -1
  •  (15)
online
Болеет за:
ЦСКА
спартак включит в состав доморощенных Сел в анус На мели и Фэшн Шакалу smile
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 16:16) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
3 года !!?. это в 20 готового взял к 23 стал свой )))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 16:05) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Wow! Ну обалдеть теперь... (ничего, что я по-английски?) bowtie
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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