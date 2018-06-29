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ЦСКА на сборах сыграл вничью с 5-й командой австрийской Бундеслиги

Московский ЦСКА на сборе в Австрии провёл контрольный матч с местным клубом "Адмира Ваккер", который финишировал на пятом месте в минувшем сезоне австрийской Бундеслиги. Встреча завершилась ничьей — 1:1.

На 20-й минуте Фёдор Чалов после передачи от Витиньо вывел "армейцев" вперёд, однако через семь минут австрийцы отыгрались — отличился полузащитник Эдриса Лубега. Во втором тайме команды не забивали голов.

ЦСКА - "Адмира Ваккер" 1:1
Голы: Чалов, 20, Лубег, 27

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Щенников (Бийол, 72), Щенников, Бистрович, Тикнизян, Гордюшенко (Ефремов, 46), Хосонов, Витиньо (Пухов, 78), Чалов, Жамалетдинов (Жиронкин, 69)
Теги: ЦСКА Чалов
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№3 Написал: Рефрижиратор (Сегодня, 21:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: panin
два щенникова

Цитата: xxxxx
два Щенникова

Они, как червяки, размножаются делением. Жопы пополам.
А составчик-то впечатляет joy Прибавятся еще трое после ЧМ -и усе, так и будете играть


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Хорошо замороженный Головин в предварительных ласках не нуждается
Регистрация: 28.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: panin Красноярск (Сегодня, 20:48) #
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Болеет за:
ЦСКА
два щенникова играли?


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Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 20:47) #
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Болеет за:
ЦСКА
Что за два Щенникова?


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Гинер, не мучай Клуб.
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
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