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ЦСКА на сборах сыграл вничью с 5-й командой австрийской Бундеслиги
Московский ЦСКА на сборе в Австрии провёл контрольный матч с местным клубом "Адмира Ваккер", который финишировал на пятом месте в минувшем сезоне австрийской Бундеслиги. Встреча завершилась ничьей — 1:1.
На 20-й минуте Фёдор Чалов после передачи от Витиньо вывел "армейцев" вперёд, однако через семь минут австрийцы отыгрались — отличился полузащитник Эдриса Лубега. Во втором тайме команды не забивали голов.
ЦСКА - "Адмира Ваккер" 1:1
Голы: Чалов, 20, Лубег, 27
ЦСКА: Помазун, Набабкин, Щенников (Бийол, 72), Щенников, Бистрович, Тикнизян, Гордюшенко (Ефремов, 46), Хосонов, Витиньо (Пухов, 78), Чалов, Жамалетдинов (Жиронкин, 69)
На 20-й минуте Фёдор Чалов после передачи от Витиньо вывел "армейцев" вперёд, однако через семь минут австрийцы отыгрались — отличился полузащитник Эдриса Лубега. Во втором тайме команды не забивали голов.
ЦСКА - "Адмира Ваккер" 1:1
Голы: Чалов, 20, Лубег, 27
ЦСКА: Помазун, Набабкин, Щенников (Бийол, 72), Щенников, Бистрович, Тикнизян, Гордюшенко (Ефремов, 46), Хосонов, Витиньо (Пухов, 78), Чалов, Жамалетдинов (Жиронкин, 69)
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