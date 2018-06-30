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Рифат Жемалетдинов: на позиции ложной девятки я как рыба в воде
Нападающий "Локомотива" Рифат Жемалетдинов, отличившийся голом в контрольном матче против «Аустрии» (1:1), рассказал о первых впечатлениях от тренировок в московской команде.
"Рад, что забил в первом же матче, пусть и товарищеском. Думаю, начало положено. Дальше будет больше. Играли под нагрузками, поэтому в начале нужно было время, чтобы разбежаться. После недели тренировок легче бегается и дышится. У меня была задача оттягиваться в центр, чтобы получать мяч и разгонять атаки. Не был чистым форвардом. Скорее, можно сказать играл ложную девятку. Чувствую себя на этой позиции, как рыба в воде", – цитирует форварда пресс-служба клуба.
"Рад, что забил в первом же матче, пусть и товарищеском. Думаю, начало положено. Дальше будет больше. Играли под нагрузками, поэтому в начале нужно было время, чтобы разбежаться. После недели тренировок легче бегается и дышится. У меня была задача оттягиваться в центр, чтобы получать мяч и разгонять атаки. Не был чистым форвардом. Скорее, можно сказать играл ложную девятку. Чувствую себя на этой позиции, как рыба в воде", – цитирует форварда пресс-служба клуба.
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