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Рифат Жемалетдинов: на позиции ложной девятки я как рыба в воде

Нападающий "Локомотива" Рифат Жемалетдинов, отличившийся голом в контрольном матче против «Аустрии» (1:1), рассказал о первых впечатлениях от тренировок в московской команде.

"Рад, что забил в первом же матче, пусть и товарищеском. Думаю, начало положено. Дальше будет больше. Играли под нагрузками, поэтому в начале нужно было время, чтобы разбежаться. После недели тренировок легче бегается и дышится. У меня была задача оттягиваться в центр, чтобы получать мяч и разгонять атаки. Не был чистым форвардом. Скорее, можно сказать играл ложную девятку. Чувствую себя на этой позиции, как рыба в воде", – цитирует форварда пресс-служба клуба.
Теги: Локомотив Жемалетдинов
Сегодня, 11:23
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(1)
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:31) #
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tiki,
ложная девятка - все ждут его на поле, а он на лавке.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:27) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
все может быть, но если посмотреть на современные команды, то уже нигде нет "ложной девятки". сейчас уже все позиции ложные.
вот элементарно матч бразилия Сербия. так там бразильцы позиции меняли в каждой новой атаке.и каждый замещает другого.
уже давно к этому футбол пришел - универсализм


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Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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