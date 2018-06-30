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В Рязани остановку украсили фотографиями Константина Кучаева

Одну из остановок в Рязани украсили фотографиями полузащитника ЦСКА Константина Кучаева.

Кучаев родился в Рязани 18 марта 1998 года и воспитывался в местной школе ДЮСШ ЦСК.

Теги: Кучаев ЦСКА
Сегодня, 18:19
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№2 Написал: Рефрижиратор (Сегодня, 18:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
кио это?

Символ "автобуса" wink


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Хорошо замороженный Головин в предварительных ласках не нуждается
Регистрация: 28.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
кто это? flushed


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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