В Рязани остановку украсили фотографиями Константина Кучаева

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14:56
"Рубин" завершил тренировочный сбор в Сербии поражением в контрольном матче от местной команды "Радник" (1)
"Рубин" завершил тренировочный сбор в Сербии поражением в контрольном матче от местной команды "Радник" (1)
14:41
Уткин: рецепта победы над Испанией не существует, но я, представьте себе, надеюсь на Черчесова (2)
Уткин: рецепта победы над Испанией не существует, но я, представьте себе, надеюсь на Черчесова (2)
14:33
Буффон: сегодня мой последний день в "Юве", я никогда не забуду эти 17 лет. Спасибо за все! (5)
Буффон: сегодня мой последний день в "Юве", я никогда не забуду эти 17 лет. Спасибо за все! (5)
13:51
Сергей Игнашевич: оборона испанцев располагается довольно высоко, они уязвимы для контратак (3)
Сергей Игнашевич: оборона испанцев располагается довольно высоко, они уязвимы для контратак (3)
13:45
Диего Марадона посетит матч Аргентины и Франции несмотря на отказ ФИФА спонсировать его дальнейшее пребывание в России (6)
Диего Марадона посетит матч Аргентины и Франции несмотря на отказ ФИФА спонсировать его дальнейшее пребывание в России (6)
13:21
Накануне матча с Испанией сборная России тренируется в полном составе, тренировочное занятие посетил Виталий Мутко (5)
Накануне матча с Испанией сборная России тренируется в полном составе, тренировочное занятие посетил Виталий Мутко (5)
12:57
Сердар Таски покинул "Спартак" (10)
Сердар Таски покинул "Спартак" (10)
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Джимми Дурмаз: меня до сих пор обзывают "террористом" и "иммигрантом". Люди, мы же вышли из группы!
Джимми Дурмаз: меня до сих пор обзывают "террористом" и "иммигрантом". Люди, мы же вышли из группы!
10:45
Месси против Гризманна и битва в стиле латино в Сочи: превью первых матчей 1/8 финала чемпионата мира 2018
Месси против Гризманна и битва в стиле латино в Сочи: превью первых матчей 1/8 финала чемпионата мира 2018
09:47
Антуан Гризманн: для успешной карьеры мне нужно выиграть ЧМ и Лигу чемпионов, а потом уехать в МЛС
Антуан Гризманн: для успешной карьеры мне нужно выиграть ЧМ и Лигу чемпионов, а потом уехать в МЛС
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Любительский клуб предложил Хатему Бен Арфа 800 евро в месяц, возможность не стирать форму и пить пиво (3)
Любительский клуб предложил Хатему Бен Арфа 800 евро в месяц, возможность не стирать форму и пить пиво (3)
В Рязани остановку украсили фотографиями Константина Кучаева
Одну из остановок в Рязани украсили фотографиями полузащитника ЦСКА Константина Кучаева.
Кучаев родился в Рязани 18 марта 1998 года и воспитывался в местной школе ДЮСШ ЦСК.
Кучаев родился в Рязани 18 марта 1998 года и воспитывался в местной школе ДЮСШ ЦСК.
Так теперь выглядит одна из остановок общественного транспорта в Рязани, родном городе полузащитника #ЦСКА Константина Кучаева ? pic.twitter.com/3fOxlsQZ7R— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 30, 2018
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