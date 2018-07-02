СМИ: Александр Ташаев согласовал контракт со "Спартаком"

Полузащитник "Динамо" Александр Ташаев в ближайшее время станет игроком "Спартака".24-летний игрок уже договорился с красно-белыми о контракте. В ближайшие дни о переходе будет объявлено официально.4 июня Ташаев написал заявление об увольнении из клуба. После этого ВФСО "Динамо" подало на него в суд.