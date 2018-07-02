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17:04
Михаил Грушевский: Черчесову придётся поломать голову, атакующая игра команды беднеет без Жиркова (2)
Михаил Грушевский: Черчесову придётся поломать голову, атакующая игра команды беднеет без Жиркова (2)
16:28
Андрей Червиченко: все смотрят на Месси и думают, что можно также играть пешком. Но Смолову до Месси - как до Луны (7)
Андрей Червиченко: все смотрят на Месси и думают, что можно также играть пешком. Но Смолову до Месси - как до Луны (7)
15:18
Жириновский: хорватам должно быть неудобно - они воевали против нас. Так что они проиграют (13)
Жириновский: хорватам должно быть неудобно - они воевали против нас. Так что они проиграют (13)
14:45
"Ты просто космос, Стас!": в Екатеринбурге появились билборды в честь победы сборной России (6)
"Ты просто космос, Стас!": в Екатеринбурге появились билборды в честь победы сборной России (6)
13:27
Мохамед Салах продлил контракт с "Ливерпулем" - теперь он самый высокооплачиваемы игрок клуба (2)
Мохамед Салах продлил контракт с "Ливерпулем" - теперь он самый высокооплачиваемы игрок клуба (2)
13:06
Поселок Краснодарского края Джубгу "переименовали" в Дзюбгу после победы России в матче ЧМ (4)
Поселок Краснодарского края Джубгу "переименовали" в Дзюбгу после победы России в матче ЧМ (4)
12:51
Сергей Брызгалов покинул "Анжи" (1)
Сергей Брызгалов покинул "Анжи" (1)
10:00
Антуан Гризманн: Уругвай сыграет как "Атлетико" - они будут тянуть время, падать и давить на рефери (4)
Антуан Гризманн: Уругвай сыграет как "Атлетико" - они будут тянуть время, падать и давить на рефери (4)
09:39
Артем Дзюба в матче с Испанией за 66 минут выиграл 13 верховых единоборств - это лучший результат турнира (10)
Артем Дзюба в матче с Испанией за 66 минут выиграл 13 верховых единоборств - это лучший результат турнира (10)
СМИ: Александр Ташаев согласовал контракт со "Спартаком"
Полузащитник "Динамо" Александр Ташаев в ближайшее время станет игроком "Спартака".
24-летний игрок уже договорился с красно-белыми о контракте. В ближайшие дни о переходе будет объявлено официально.
4 июня Ташаев написал заявление об увольнении из клуба. После этого ВФСО "Динамо" подало на него в суд.
"Спорт день за днем"
24-летний игрок уже договорился с красно-белыми о контракте. В ближайшие дни о переходе будет объявлено официально.
4 июня Ташаев написал заявление об увольнении из клуба. После этого ВФСО "Динамо" подало на него в суд.
"Спорт день за днем"
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