A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

СМИ: Александр Ташаев согласовал контракт со "Спартаком"

Полузащитник "Динамо" Александр Ташаев в ближайшее время станет игроком "Спартака".

24-летний игрок уже договорился с красно-белыми о контракте. В ближайшие дни о переходе будет объявлено официально.

4 июня Ташаев написал заявление об увольнении из клуба. После этого ВФСО "Динамо" подало на него в суд.

"Спорт день за днем"
Теги: Ташаев Спартак Динамо Трансферы
Сегодня, 16:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
11
(4)
№11 Написал: Монах Россия, На границе с Москвой (Сегодня, 18:02) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
опять мы чемпионами будем. никакой интриги.
Регистрация: 17.10.2012 [жалоба]
№10 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 17:58) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Нормальный ход на замену Самеду


--------------------
Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
№9 Написал: 1964netto_ Казахстан (Сегодня, 17:57) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Гуд!


--------------------
Спартак (Москва) с 1978 года и навсегда!!!
Регистрация: 17.05.2009 [жалоба]
№8 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 17:36) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Очень хорошая новость
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№7 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 17:31) #
  • -9
  •  (21)
Болеет за:
ЦСКА
Жаль парня.Еще один подающий надежды талантливый парень деградирует в свинарне...
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№6 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 17:22) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
остается только одна дорога - в Зенит. расслабь булки,у нас своих некуда девать
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
№5 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 16:54) #
  • 0
  •  (8)
online

Пригодится.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№4 Написал: лад USSR (Сегодня, 16:53) #
  • -14
  •  (20)
Болеет за:
ЦСКА
Вот и еще одного молодого игрока подсадили на миллионный контракт. Если не получится в Спартаке, остается только одна дорога - в Зенит. Другие клубы столько платить не смогут.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:52) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Нормуль.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 16:51) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: Eugene24
Сейчас начнется...)

Пока ссут да дело.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№1 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 16:50) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Сейчас начнется...)


--------------------
"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.