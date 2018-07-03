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Михаил Бакаев перешёл из "Анжи" в "Оренбург"

Полузащитник "Анжи" Михаил Бакаев продолжит карьеру в "Оренбурге", сообщает официальный сайт "Анжи".

Контракт Бакаева с махачкалинским клубом истек, и он перешел в "Оренбург" на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Бакаев провел за "Анжи" 17 матчей.
Теги: Анжи Оренбург
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