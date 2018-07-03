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Дмитрий Тарасов может перейти в "Ростов"

По информации Sport24 "Ростов" ведет переговоры с Дмитрием Тарасовым, у которого в конце июня истек контракт с "Локомотивом".

По словам собеседника из московской команды, "Локомотив" по-прежнему ведет переговоры с представителями игрока по поводу нового соглашения. Ранее сообщалось, что москвичи предлагают полузащитнику контракт на один год с возможностью продления еще на один.

Тарасов выступает за "Локомотив" с 2009 года.
Теги: Тарасов Ростов
Сегодня, 13:41
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(1)
№2 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 14:05) #
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Бузова будет плакать ! joy


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 13:58) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
В Ростов? Поближе к теще???
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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