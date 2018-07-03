Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:55
Денис Мацуев: над Кутеповым перед стартом ЧМ смеялись, а сейчас он один из лучших защитников турнира (4)
Денис Мацуев: над Кутеповым перед стартом ЧМ смеялись, а сейчас он один из лучших защитников турнира (4)
09:40
Гари Невилл: это лучший чемпионат мира из всех, которые я видел. Приезжайте и наслаждайтесь! (3)
Гари Невилл: это лучший чемпионат мира из всех, которые я видел. Приезжайте и наслаждайтесь! (3)
Вчера, 23:42
Юрий Ковтун: такие, как Неймар, позорят футбол (41)
Юрий Ковтун: такие, как Неймар, позорят футбол (41)
Вчера, 23:42
Главный тренер Японии: мы не хотели доводить игру до овертайма и в итоге получили идеальную контратаку в свои ворота (4)
Главный тренер Японии: мы не хотели доводить игру до овертайма и в итоге получили идеальную контратаку в свои ворота (4)
Вчера, 23:25
Кержаков - Дзюбе: наконец-то ты перестал быть игрочишкой (4)
Кержаков - Дзюбе: наконец-то ты перестал быть игрочишкой (4)
Вчера, 22:44
Фанат сборной Англии: в России дружелюбные люди, крутые таксисты и дешевый стриптиз (9)
Фанат сборной Англии: в России дружелюбные люди, крутые таксисты и дешевый стриптиз (9)
Вчера, 22:16
Алексей Спиридонов: я ненавижу ЦСКА, но Акинфеев браво. Думаю, хорваты нас разорвут (32)
Алексей Спиридонов: я ненавижу ЦСКА, но Акинфеев браво. Думаю, хорваты нас разорвут (32)
Вчера, 22:11
"Анжи" расстался с Павлом Яковлевым (2)
"Анжи" расстался с Павлом Яковлевым (2)
Вчера, 21:45
Сократис Папастатопулос перешел в "Арсенал"
Сократис Папастатопулос перешел в "Арсенал"
Вчера, 21:00
Квадво Асамоа перешел из "Ювентуса" в "Интер"
Квадво Асамоа перешел из "Ювентуса" в "Интер"
Дмитрий Тарасов может перейти в "Ростов"
По информации Sport24 "Ростов" ведет переговоры с Дмитрием Тарасовым, у которого в конце июня истек контракт с "Локомотивом".
По словам собеседника из московской команды, "Локомотив" по-прежнему ведет переговоры с представителями игрока по поводу нового соглашения. Ранее сообщалось, что москвичи предлагают полузащитнику контракт на один год с возможностью продления еще на один.
Тарасов выступает за "Локомотив" с 2009 года.
По словам собеседника из московской команды, "Локомотив" по-прежнему ведет переговоры с представителями игрока по поводу нового соглашения. Ранее сообщалось, что москвичи предлагают полузащитнику контракт на один год с возможностью продления еще на один.
Тарасов выступает за "Локомотив" с 2009 года.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.