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Агент Абеля Эрнандеса: ЦСКА предложил моему клиенту контракт на 3 года

Агент уругвайского форварда Абеля Эрнандеса подтвердил, что ЦСКА сделал новое предложение его клиенту.

"ЦСКА действительно предложил Абелю новый контракт с улучшенный условиями и сроком на три года. Могу сказать, что мы очень близки к подписанию соглашения", - сказал агент.

Напомним, что контракт Абеля Эрнандеса с "Халлом" закончился 30 июня.

Чемпионат
Теги: ЦСКА Халл Сити Эрнандес
Сегодня, 13:49
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№3 Написал: Vanek Нусли (Сегодня, 15:08) #
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Цитата: tiki
Ох если бы
Да и Идову


Идову хороший- но куда его теперь с нигерийским паспортом? ВОт Игбуна можно было бы))

Форвард интересный, но походу часто вылетает.
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:50) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ох если бы
Да и Идову


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: stainless (Сегодня, 13:56) #
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
Ну и прекрасно)
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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