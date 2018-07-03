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Клиент Брайан Идову: ведём переговоры с московским клубом, это не "Спартак" и не ЦСКА

Уильям Давила, агент защитника сборной Нигерии Брайна Идову, прокомментировал появившуюся в прессе информацию об интересе к его клиенту со стороны ЦСКА.

"Мне ничего не известно об интересе ЦСКА к Идову. Я имел контакт с другим московским клубом, но это не ЦСКА и не" Спартак". Больше я ничего не могу говорить. Брайан хочет остаться в России", — сказал Давила.

Напомним, в прошлом сезоне Идову выступал в составе пермского" Амкара", однако клуб не сумел пройти лицензирование РФС и прекратил своё существование, в связи с чем 26-летний футболист находится в статусе свободного агента.

Чемпионат
Теги: Идову ЦСКА Спартак
Сегодня, 14:14
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(1)
№7 Написал: Vanek Нусли (Сегодня, 15:17) #
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  •  (0)

ЛОко?
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№6 Написал: brysy москва (Сегодня, 15:02) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Торпедо ЗИЛ.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 14:33) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Арарат?


--------------------
я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009 [жалоба]
№4 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:28) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
на ХЕР нам он не нужен!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№3 Написал: Поло (Сегодня, 14:26) #
  • +1
  •  (1)

Клиент Брайан Идову satisfied
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: Goodmany Russia (Сегодня, 14:18) #
  • +1
  •  (1)

скорее всего Динамо!
Регистрация: 3.03.2013 [жалоба]
№1 Написал: Поло (Сегодня, 14:18) #
  • -2
  •  (6)

Надо брать! Надо было и в сборную брать, точно не хуже Кудряшова. ЧМ это показал
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
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