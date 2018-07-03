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Клиент Брайан Идову: ведём переговоры с московским клубом, это не "Спартак" и не ЦСКА
Уильям Давила, агент защитника сборной Нигерии Брайна Идову, прокомментировал появившуюся в прессе информацию об интересе к его клиенту со стороны ЦСКА.
"Мне ничего не известно об интересе ЦСКА к Идову. Я имел контакт с другим московским клубом, но это не ЦСКА и не" Спартак". Больше я ничего не могу говорить. Брайан хочет остаться в России", — сказал Давила.
Напомним, в прошлом сезоне Идову выступал в составе пермского" Амкара", однако клуб не сумел пройти лицензирование РФС и прекратил своё существование, в связи с чем 26-летний футболист находится в статусе свободного агента.
Чемпионат
"Мне ничего не известно об интересе ЦСКА к Идову. Я имел контакт с другим московским клубом, но это не ЦСКА и не" Спартак". Больше я ничего не могу говорить. Брайан хочет остаться в России", — сказал Давила.
Напомним, в прошлом сезоне Идову выступал в составе пермского" Амкара", однако клуб не сумел пройти лицензирование РФС и прекратил своё существование, в связи с чем 26-летний футболист находится в статусе свободного агента.
Чемпионат
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