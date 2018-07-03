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Коломейцев и Михалик продлили контракты с "Локомотивом"

По информации Спорт-Экспресса, "Локомотив" на 1 год продлил контракты с двумя футболистами.

Речь идет о 34-летнем защитнике Тарасе Михалике и 29-летнем полузащитнике Александре Коломейцеве.

В прошедшем сезоне Михалик провел за железнодорожников 13 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. На счету Коломейцева 1 забитый мяч и 2 результативные передачи в 29 играх.
Теги: Локомотив Михалик Коломейцев
Сегодня, 15:44
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№3 Написал: Antip7 (Сегодня, 18:42) #
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Цитата: styh
Цитата: verhdon27
А была информация, что Михалик уходит в украинский клуб?

Говорили что в Волынь.

Там бы тупые фанаты возмутились
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 17:04) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: verhdon27
А была информация, что Михалик уходит в украинский клуб?

Говорили что в Волынь.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:16) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
А была информация, что Михалик уходит в украинский клуб?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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