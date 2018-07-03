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Коломейцев и Михалик продлили контракты с "Локомотивом"
По информации Спорт-Экспресса, "Локомотив" на 1 год продлил контракты с двумя футболистами.
Речь идет о 34-летнем защитнике Тарасе Михалике и 29-летнем полузащитнике Александре Коломейцеве.
В прошедшем сезоне Михалик провел за железнодорожников 13 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. На счету Коломейцева 1 забитый мяч и 2 результативные передачи в 29 играх.
Речь идет о 34-летнем защитнике Тарасе Михалике и 29-летнем полузащитнике Александре Коломейцеве.
В прошедшем сезоне Михалик провел за железнодорожников 13 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. На счету Коломейцева 1 забитый мяч и 2 результативные передачи в 29 играх.
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