Славен Билич: Смородская - отличный президент

Бывший главный тренер сборной Хорватии и "Локомотива" Славен Билич рассказал о бывшем президенте железнодорожников Ольге Смородской.- Слежу, но в новым человеком в лиге.- Нет. Не было больше времени. И это не только мое мнение. Не думайте, что я таким образом оправдываюсь. Просто это факт.- Она была очень отличным президентом. Заботилась о клубе, держала все под контролем, делала все для тренера и игроков. Мне нравилось с ней работать, и у меня остались только хорошие воспоминания об Ольге.- Нет, конечно! Напротив, это был отличный опыт. Сожалею только о том, что не добился большего успеха с "Локомотивом".