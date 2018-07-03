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Славен Билич: Смородская - отличный президент
Бывший главный тренер сборной Хорватии и "Локомотива" Славен Билич рассказал о бывшем президенте железнодорожников Ольге Смородской.
- Вы следите за чемпионатом России. Удивились победе "Локомотива"?
- Слежу, но в новым человеком в лиге.
- Ольга Смородская как-то сказала, что вы недооценили чемпионат России.
- Нет. Не было больше времени. И это не только мое мнение. Не думайте, что я таким образом оправдываюсь. Просто это факт.
- Вы как-то сказали, что не представляете лучшего президента, чем Ольга Смородская. Сейчас так же думаете?
- Она была очень отличным президентом. Заботилась о клубе, держала все под контролем, делала все для тренера и игроков. Мне нравилось с ней работать, и у меня остались только хорошие воспоминания об Ольге.
- То есть вы не жалеете о работе в России?
- Нет, конечно! Напротив, это был отличный опыт. Сожалею только о том, что не добился большего успеха с "Локомотивом".
"Спорт-Экспресс"
- Вы следите за чемпионатом России. Удивились победе "Локомотива"?
- Слежу, но в новым человеком в лиге.
- Ольга Смородская как-то сказала, что вы недооценили чемпионат России.
- Нет. Не было больше времени. И это не только мое мнение. Не думайте, что я таким образом оправдываюсь. Просто это факт.
- Вы как-то сказали, что не представляете лучшего президента, чем Ольга Смородская. Сейчас так же думаете?
- Она была очень отличным президентом. Заботилась о клубе, держала все под контролем, делала все для тренера и игроков. Мне нравилось с ней работать, и у меня остались только хорошие воспоминания об Ольге.
- То есть вы не жалеете о работе в России?
- Нет, конечно! Напротив, это был отличный опыт. Сожалею только о том, что не добился большего успеха с "Локомотивом".
"Спорт-Экспресс"
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