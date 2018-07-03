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Славен Билич: Смородская - отличный президент

Бывший главный тренер сборной Хорватии и "Локомотива" Славен Билич рассказал о бывшем президенте железнодорожников Ольге Смородской.

- Вы следите за чемпионатом России. Удивились победе "Локомотива"?

- Слежу, но в новым человеком в лиге.

- Ольга Смородская как-то сказала, что вы недооценили чемпионат России.

- Нет. Не было больше времени. И это не только мое мнение. Не думайте, что я таким образом оправдываюсь. Просто это факт.

- Вы как-то сказали, что не представляете лучшего президента, чем Ольга Смородская. Сейчас так же думаете?

- Она была очень отличным президентом. Заботилась о клубе, держала все под контролем, делала все для тренера и игроков. Мне нравилось с ней работать, и у меня остались только хорошие воспоминания об Ольге.

- То есть вы не жалеете о работе в России?

- Нет, конечно! Напротив, это был отличный опыт. Сожалею только о том, что не добился большего успеха с "Локомотивом".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Билич Смородская
Сегодня, 21:03
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3
(1)
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:56) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Оно и видно...


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№2 Написал: Лис-Ной О Лень (Сегодня, 21:36) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
joy Все знакомые локомоты при упоминании смородины до сих пор совершенно теряют дар членораздельной речи - только междометия, перемежаемые словом "еб"


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Нарукожопь очередной гол, чтобы секта считала тебя богом!
Регистрация: 2.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 21:13) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
- Вы следите за чемпионатом России. Удивились победе "Локомотива"?
- Слежу, но в новым человеком в лиге.

Интервью брали при помощи переводчика Google?
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
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