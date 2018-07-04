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СМИ: "Локомотив" продлил контракты с Михаликом и Коломейцевым на год

"Локомотив" достиг договоренности о подписании новых контрактов с Тарасом Михаликом и Александром Коломейцевым.

Соглашения с обоими игроками рассчитаны на один год.

34-летний Михалик в прошлом сезоне провел 13 матчей во всех турнирах и забил один гол.

27-летний Коломейцев сыграл 29 игр и забил один гол при двух голевых передачах.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Михалик Локомотив
Сегодня, 00:06
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:13) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Тарас такими темпами скоро в тренерский состав войдет.
Не понимаю это решение Семина, может быть считает, что Баринову нужен еще год, чтобы занять место в составе, а пока в матчах наивысшей сложности будет использовать Михалика.
По Коломе никаких вопросов, это здрайвер наших атак в центре поля.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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