СМИ: "Локомотив" продлил контракты с Михаликом и Коломейцевым на год

"Локомотив" достиг договоренности о подписании новых контрактов с Тарасом Михаликом и Александром Коломейцевым.Соглашения с обоими игроками рассчитаны на один год.34-летний Михалик в прошлом сезоне провел 13 матчей во всех турнирах и забил один гол.27-летний Коломейцев сыграл 29 игр и забил один гол при двух голевых передачах.