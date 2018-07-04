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Переговоры с Брайаном Идову ведёт "Локомотив"

По информации Чемпионата, "Локомотив" может подписать контракт с Брайаном Идову.

Переговоры с игроком уже начались, но у Идову большие запросы, к тому же московский клуб пока не уверен, нужен ли ему новый игрок на левый фланг обороны.

Ранее агент футболиста сообщил, что на Идову действительно претендует московский клуб, но это не ЦСКА и не "Спартак" .
Теги: Идову Локомотив
Сегодня, 11:53
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№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
пусть Йодову в Локомотив, а молодого Лысенко к нам в Спартак!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: Поло (Сегодня, 12:56) #
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online

Брайна в полном порядке!
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
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