Переговоры с Брайаном Идову ведёт "Локомотив"

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13:55
Александр Головин: я так устал к серии пенальти, что смог пробить только по центру - слава Богу залетело! (2)
Александр Головин: я так устал к серии пенальти, что смог пробить только по центру - слава Богу залетело! (2)
13:49
Хавбек "Оренбурга" Кулишев, ставшей лучшим бомбардиром ФНЛ, заявил, что поборется за аналогичное достижение в РФПЛ
Хавбек "Оренбурга" Кулишев, ставшей лучшим бомбардиром ФНЛ, заявил, что поборется за аналогичное достижение в РФПЛ
12:45
Бакка и Урибе, незабившие пенальти в матче с Англией получили смертельные угрозы в соцсетях (1)
Бакка и Урибе, незабившие пенальти в матче с Англией получили смертельные угрозы в соцсетях (1)
12:40
Иван Новосельцев покинет "Зенит" (9)
Иван Новосельцев покинет "Зенит" (9)
11:31
Самедов тренируется без ограничений, Жирков - индивидуально, Дзагоев пропускает тренировку (5)
Самедов тренируется без ограничений, Жирков - индивидуально, Дзагоев пропускает тренировку (5)
10:36
Моуринью: футбол теряет в качестве - все выпрашивают карточки, пенальти, симуляции. Нужны перемены (13)
Моуринью: футбол теряет в качестве - все выпрашивают карточки, пенальти, симуляции. Нужны перемены (13)
10:24
Президент Федерации баскетбола Кириленко: Марио Фернандес - идеальный пример для натурализации (9)
Президент Федерации баскетбола Кириленко: Марио Фернандес - идеальный пример для натурализации (9)
10:16
Тома Менье: пока не знаю как остановить Неймара - он лучший футболист, против которого я играл
Тома Менье: пока не знаю как остановить Неймара - он лучший футболист, против которого я играл
09:22
Рафа Маркес завершил карьеру (1)
Рафа Маркес завершил карьеру (1)
Вчера, 23:53
Сборная Англии по пенальти обыграла Колумбию и сыграет со Швецией в четвертьфинале ЧМ-2018 (59)
Сборная Англии по пенальти обыграла Колумбию и сыграет со Швецией в четвертьфинале ЧМ-2018 (59)
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Сборная Японии завтра отправится на родину
Сборная Японии завтра отправится на родину
Вчера, 23:06
Глава Крыма – чиновникам: в субботу болеем за сборную России, коллеги. В обязательном порядке (4)
Глава Крыма – чиновникам: в субботу болеем за сборную России, коллеги. В обязательном порядке (4)
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Мяч с финальной игры ЧМ-2018 станет экспонатом Государственного исторического музея (1)
Мяч с финальной игры ЧМ-2018 станет экспонатом Государственного исторического музея (1)
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Английские фанаты осквернили памятник Федору Черенкову (фото) (17)
Английские фанаты осквернили памятник Федору Черенкову (фото) (17)
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Диего Марадона поддержал Колумбию в игре с Англией (2)
Диего Марадона поддержал Колумбию в игре с Англией (2)
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Владимир Петкович: Бразилия - главный претендент на титул (1)
Владимир Петкович: Бразилия - главный претендент на титул (1)
Переговоры с Брайаном Идову ведёт "Локомотив"
По информации Чемпионата, "Локомотив" может подписать контракт с Брайаном Идову.
Переговоры с игроком уже начались, но у Идову большие запросы, к тому же московский клуб пока не уверен, нужен ли ему новый игрок на левый фланг обороны.
Ранее агент футболиста сообщил, что на Идову действительно претендует московский клуб, но это не ЦСКА и не "Спартак" .
Переговоры с игроком уже начались, но у Идову большие запросы, к тому же московский клуб пока не уверен, нужен ли ему новый игрок на левый фланг обороны.
Ранее агент футболиста сообщил, что на Идову действительно претендует московский клуб, но это не ЦСКА и не "Спартак" .
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