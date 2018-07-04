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Хавбек "Оренбурга" Кулишев, ставшей лучшим бомбардиром ФНЛ, заявил, что поборется за аналогичное достижение в РФПЛ
Полузащитник "Оренбурга" Артем Кулишев рассказал, как проходит адаптация в новой команде.
"Были разные варианты продолжения карьеры, но сейчас говорить об этом бессмысленно. "Оренбург" оказался самым настойчивым и проявил заинтересованность. И я очень рад, что оказался в итоге именно в "Оренбурге". Меня отлично приняли в команде. Со многими своими нынешними партнерами так или иначе пересекались ранее, поэтому никаких трудностей с адаптацией не испытываю. Мне все очень нравится: хороший микроклимат в команде, есть взаимопонимание с тренерским штабом.
В предстоящем сезоне приложу максимум усилий, чтобы приносить пользу "Оренбургу". Это и есть главная задача. Что касается личных целей, то не будем загадывать, посмотрим, как все сложится, но буду стараться забить как можно больше голов и побороться за звание лучшего снайпера РФПЛ", - цитирует игрока официальный сайт клуба.
Кулишев стал в минувшем сезоне лучшим бомбардиром ФНЛ, забив 17 голов за "Динамо СПб".
"Были разные варианты продолжения карьеры, но сейчас говорить об этом бессмысленно. "Оренбург" оказался самым настойчивым и проявил заинтересованность. И я очень рад, что оказался в итоге именно в "Оренбурге". Меня отлично приняли в команде. Со многими своими нынешними партнерами так или иначе пересекались ранее, поэтому никаких трудностей с адаптацией не испытываю. Мне все очень нравится: хороший микроклимат в команде, есть взаимопонимание с тренерским штабом.
В предстоящем сезоне приложу максимум усилий, чтобы приносить пользу "Оренбургу". Это и есть главная задача. Что касается личных целей, то не будем загадывать, посмотрим, как все сложится, но буду стараться забить как можно больше голов и побороться за звание лучшего снайпера РФПЛ", - цитирует игрока официальный сайт клуба.
Кулишев стал в минувшем сезоне лучшим бомбардиром ФНЛ, забив 17 голов за "Динамо СПб".
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