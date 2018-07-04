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ЦСКА договорился о переходе на правах аренды бразильского защитника Бекао

ЦСКА объявил о переходе на правах аренды защитника клуба "Баия" Родриго Бекао.

Арендное соглашение рассчитано до окончания сезона-2018/19 с опцией дальнейшего выкупа трансфера.

"Бекао уже прошёл медосмотр и прибыл в Бад-Тацмансдорф, где сегодня стартует второй сбор „армейцев“. Добро пожаловать в ЦСКА, Родриго!", — говорится на официальном сайте столичной команды.

Теги: ЦСКА Трансферы
Сегодня, 16:29
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№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:45) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Да уж.лицом не вышел
Может хоть играть умеет


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 16:34) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это Игнаш после неудачной пластики stuck_out_tongue_winking_eye


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
№1 Написал: winter Великий Новгород (Сегодня, 16:32) #
  • +3
  •  (3)

Если смотреть по фото,то выглядит он лет на 40
Регистрация: 14.04.2016 [жалоба]
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