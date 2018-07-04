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"Локомотив" объявил о продлении контракта с Коломейцевым

"Локомотив" на своём официальном сайте объявил о продлении соглашения с полузащитником Александром Коломейцевым.

Новый контракт российского футболиста с "железнодорожниками" рассчитан на один сезон.

Коломейцев присоединился к "Локомотиву" в 2015 году.
Теги: Коломейцев Локомотив
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