"Локомотив" объявил о продлении контракта с Коломейцевым

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16:04
Андрей Федун: система безопасности арены ЧМ показала эффективность при инциденте с фанатом (1)
Андрей Федун: система безопасности арены ЧМ показала эффективность при инциденте с фанатом (1)
13:55
Александр Головин: я так устал к серии пенальти, что смог пробить только по центру - слава Богу залетело! (8)
Александр Головин: я так устал к серии пенальти, что смог пробить только по центру - слава Богу залетело! (8)
13:49
Хавбек "Оренбурга" Кулишев, ставшей лучшим бомбардиром ФНЛ, заявил, что поборется за аналогичное достижение в РФПЛ (2)
Хавбек "Оренбурга" Кулишев, ставшей лучшим бомбардиром ФНЛ, заявил, что поборется за аналогичное достижение в РФПЛ (2)
12:45
Бакка и Урибе, незабившие пенальти в матче с Англией получили смертельные угрозы в соцсетях (4)
Бакка и Урибе, незабившие пенальти в матче с Англией получили смертельные угрозы в соцсетях (4)
12:40
Иван Новосельцев покинет "Зенит" (17)
Иван Новосельцев покинет "Зенит" (17)
11:31
Самедов тренируется без ограничений, Жирков - индивидуально, Дзагоев пропускает тренировку (7)
Самедов тренируется без ограничений, Жирков - индивидуально, Дзагоев пропускает тренировку (7)
10:36
Моуринью: футбол теряет в качестве - все выпрашивают карточки, пенальти, симуляции. Нужны перемены (17)
Моуринью: футбол теряет в качестве - все выпрашивают карточки, пенальти, симуляции. Нужны перемены (17)
10:24
Президент Федерации баскетбола Кириленко: Марио Фернандес - идеальный пример для натурализации (9)
Президент Федерации баскетбола Кириленко: Марио Фернандес - идеальный пример для натурализации (9)
10:16
Тома Менье: пока не знаю как остановить Неймара - он лучший футболист, против которого я играл
Тома Менье: пока не знаю как остановить Неймара - он лучший футболист, против которого я играл
09:22
Рафа Маркес завершил карьеру (1)
Рафа Маркес завершил карьеру (1)
Вчера, 23:53
Сборная Англии по пенальти обыграла Колумбию и сыграет со Швецией в четвертьфинале ЧМ-2018 (59)
Сборная Англии по пенальти обыграла Колумбию и сыграет со Швецией в четвертьфинале ЧМ-2018 (59)
"Локомотив" объявил о продлении контракта с Коломейцевым
"Локомотив" на своём официальном сайте объявил о продлении соглашения с полузащитником Александром Коломейцевым.
Новый контракт российского футболиста с "железнодорожниками" рассчитан на один сезон.
Коломейцев присоединился к "Локомотиву" в 2015 году.
Новый контракт российского футболиста с "железнодорожниками" рассчитан на один сезон.
Коломейцев присоединился к "Локомотиву" в 2015 году.
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