Сергей Семак: жду Дзюбу в "Зените"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился планами в отношении форварда Артема Дзюбы.– Никаких вопросов нет, только если у него что-то не изменится. Я жду его в команде. Мы общались, готовы работать вместе во благо команды. Он должен делать максимум со своей стороны, я – со своей. Так что он возвращается.– Наша задача как раз и состоит в том, чтобы он как можно чаще играл на таком уровне. И Артем сам это понимает. Конечно, сейчас в сборной эмоции влияют на всех. Играя на домашнем чемпионате мира при полных трибунах, в атмосфере праздника, ты сделаешь все, чтобы сыграть как можно лучше. И все стараются показать максимум.