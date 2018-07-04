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Сергей Семак: жду Дзюбу в "Зените"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился планами в отношении форварда Артема Дзюбы.
– Говорили ли вы с Артемом Дзюбой? Вернется ли он? Есть ли по нему какие-то вопросы?
– Никаких вопросов нет, только если у него что-то не изменится. Я жду его в команде. Мы общались, готовы работать вместе во благо команды. Он должен делать максимум со своей стороны, я – со своей. Так что он возвращается.
– Вы видите, как Дзюба играет на чемпионате мира. У него отличная статистика выигранных единоборств, как и положено центрфорварду, что не всегда было прежде.
– Наша задача как раз и состоит в том, чтобы он как можно чаще играл на таком уровне. И Артем сам это понимает. Конечно, сейчас в сборной эмоции влияют на всех. Играя на домашнем чемпионате мира при полных трибунах, в атмосфере праздника, ты сделаешь все, чтобы сыграть как можно лучше. И все стараются показать максимум.
"Спорт день за днем"
– Говорили ли вы с Артемом Дзюбой? Вернется ли он? Есть ли по нему какие-то вопросы?
– Никаких вопросов нет, только если у него что-то не изменится. Я жду его в команде. Мы общались, готовы работать вместе во благо команды. Он должен делать максимум со своей стороны, я – со своей. Так что он возвращается.
– Вы видите, как Дзюба играет на чемпионате мира. У него отличная статистика выигранных единоборств, как и положено центрфорварду, что не всегда было прежде.
– Наша задача как раз и состоит в том, чтобы он как можно чаще играл на таком уровне. И Артем сам это понимает. Конечно, сейчас в сборной эмоции влияют на всех. Играя на домашнем чемпионате мира при полных трибунах, в атмосфере праздника, ты сделаешь все, чтобы сыграть как можно лучше. И все стараются показать максимум.
"Спорт день за днем"
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