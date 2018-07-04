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Сергей Семак: жду Дзюбу в "Зените"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился планами в отношении форварда Артема Дзюбы.

– Говорили ли вы с Артемом Дзюбой? Вернется ли он? Есть ли по нему какие-то вопросы?

– Никаких вопросов нет, только если у него что-то не изменится. Я жду его в команде. Мы общались, готовы работать вместе во благо команды. Он должен делать максимум со своей стороны, я – со своей. Так что он возвращается.

– Вы видите, как Дзюба играет на чемпионате мира. У него отличная статистика выигранных единоборств, как и положено центрфорварду, что не всегда было прежде.

– Наша задача как раз и состоит в том, чтобы он как можно чаще играл на таком уровне. И Артем сам это понимает. Конечно, сейчас в сборной эмоции влияют на всех. Играя на домашнем чемпионате мира при полных трибунах, в атмосфере праздника, ты сделаешь все, чтобы сыграть как можно лучше. И все стараются показать максимум.

"Спорт день за днем"
Теги: Семак Дзюба Зенит
Сегодня, 19:15
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13
(2)
№13 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:22) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
А куда деваться -то Артему, от условных Ювентуса или Тоттенхема пока предложений нет.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№12 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 21:21) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tantara002
аксим Митрофанов покинул клуб. Контракт с ним не продлен.

Я думал его давно уволили.
Я больше жду Кокорина на поле, год назд и не подумал бы,что так будет.


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№11 Написал: tantara002 (Сегодня, 20:56) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: vermis_64
Цитата: tantara002
Для болельщиков Зенита.
Максим Митрофанов покинул клуб. Контракт с ним не продлен.



Да неужто? В верхах прозрели?

Видимо , не очень оценили аргентинский шлак и тупого заболотного


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№10 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:50) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tantara002
Для болельщиков Зенита.
Максим Митрофанов покинул клуб. Контракт с ним не продлен.



Да неужто? В верхах прозрели?
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№9 Написал: tantara002 (Сегодня, 20:48) #
  • 0
  •  (2)
online

Для болельщиков Зенита.
Максим Митрофанов покинул клуб. Контракт с ним не продлен.


--------------------
Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№8 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 20:43) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Будет интересно посмотреть на звёздные заёбы Дзюбы.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№7 Написал: vertel латвия (Сегодня, 20:28) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Сергей Семак: жду Дзюбу в "Зените"
А зря, всё равно в какой-то момент и Семак может оказаться тренеришкой. Даже забыв на мгновение, что из-за него Зенит будет играть в ЛЕ. Чем меньше Семак сделает ошибок, тем будет только лучше и для него, и для клуба. И послушайте, какие у Дзюбы выигранные единоборства, после которых мяч остаётся у соперника? Грош цена этим выигранным единоборствам, лучше бы считали удары по воротам, обводки.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№6 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 20:27) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Blessing
Цитата: XUMKA
Скоро ты пожалеешь об этом, если тебя раньше не попрут

Откуда столько скептицизма в отношении футболиста-тренера другой команды, нет принятой в болельщицкой среде, уважения и товарищества, а какой-то странный негатив?

Я не против Семака, просто в последнее время , как показывает практика, что то у вас проблемы с терпением к тренерам
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№5 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:21) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
На вырезано-->вырезано Дзюбу! На вырезано-->вырезано!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 19:55) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: XUMKA
Скоро ты пожалеешь об этом, если тебя раньше не попрут

ну ты и выдало...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:55) #
  • -2
  •  (8)

Дзюба уйдёт..
Заберут в европу, вот посмотрите..
Хотя, если сам не захочет, что ж.. Тогда на болото обратно smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:43) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: XUMKA
Скоро ты пожалеешь об этом, если тебя раньше не попрут

Откуда столько скептицизма в отношении футболиста-тренера другой команды, нет принятой в болельщицкой среде, уважения и товарищества, а какой-то странный негатив?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 19:20) #
  • -9
  •  (15)
Болеет за:
«Химки»
Скоро ты пожалеешь об этом, если тебя раньше не попрут
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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