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Европейский клуб готов отдать за Илью Кутепова 12 миллионов евро

Основными претендентами на защитника "Спартака" Илью Кутепова на данный момент являются "Фулхэм", "РБ Лейпциг" и "Боруссия" (Мёнхенгладбах). Один из европейских клубов готов отдать за него отступные в размере € 12 млн.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что интерес к 24-летнему игроку, выступающему в составе национальной команды России на чемпионате мира—2018, также проявляют "Фиорентина", "Лион", "Вест Хэм Юнайтед", "Сассуоло" и дортмундская "Боруссия".

В завершившемся сезоне Кутепов провёл в составе "Спартака" 18 матчей в российской Премьер-Лиге и забил один гол. На ЧМ-2018 защитник принял участие в трёх матчах группового этапа и отметился результативной передачей, а также выступил в игре 1/8 финала турнира с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти).

"Чемпионат.сом"
Теги: Кутепов Спартак Трансферы
Сегодня, 19:38
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21
(4)
№21 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tar-tas
Сколько у нас в стране:
футбольных трене................а дураков, ............ Правильно, очень много

Нет, не правильно, в стране Один, или ты считаешь, что в Европе(о чем тут речь), есть еще один?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№20 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
тут как в мультике
"такая корова нужна самому"
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№19 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 21:04) #
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online

Нашим что, уже зарплаты порезали, с чего им в европы бежать?


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№18 Написал: GS Москва (Сегодня, 20:58) #
  • -1
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online

Цитата: FCD 1923
Найдете, в Динамо кого-нибудь подрежете.

Кто ж вам злобный Буратино, что вы сейчас в таком ауте, кроме вашей же структуры.
И у наших был червивый период, когда книжки писали "Кто убивал..."
Выкарабкивайтесь. Без хорошего Динамо чемп не тот.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№17 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 20:57) #
  • -1
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online

Сколько у нас в стране:
футбольных тренеров;
а экспертов;
а спортивных директоров;
а футбольных менеджеров;
а агентов;
а дураков?

Правильно, - очень много!


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№16 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 20:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну конечно, началось в колхозе утро
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№15 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 20:42) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: К.А.
если его заберут,то у нас играть некому будет

Найдете, в Динамо кого-нибудь подрежете. Не в первой. Таких как Кутепов- вагон и маленькая тележка.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
№14 Написал: GS Москва (Сегодня, 20:37) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: К.А.
если его заберут,то у нас играть некому будет

Жиго+Джикия
Если Головин, Зобнин и Кутепов в хороших лигах заиграют (ессно, не в топах, а командах уровня Боруссии и Фиорентины), сборной невредно будет.
Но главное, будет стимул и образец для роста молодых.

PS А лимит, скорее всего, будет 10+15.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№13 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 20:33) #
  • -1
  •  (3)

Зенит что ли???
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№12 Написал: Батька (Сегодня, 20:32) #
  • -1
  •  (3)

Ну шутки шутками а играет он прилично ....даже жалко продавать как то его ...понятно что для сборной лучше будет играть в Англии или Германии ....но блин Спартаку он тоже нужен !!!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№11 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 20:23) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Илья великолепно проводит матчи ЧМ. Просто красавец! Я был удивлён что Черчесов с Игнатом наигрывал Граната, а вышел Илюха и совсем обедни не испортил.
Может немного волнуется и старается вперед не играть, а лучше отпасоваться через вратаря или других защитников, но и не лажает (ну пас в стиле Адамова не в счет :-)) ).
Но как его унижали, и свои и Рейник. А он пока молодца!
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№10 Написал: Космос Россия (Сегодня, 20:20) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
не надо продавать..
пусть с Джикией сыгрываются, сборной опять же лучше..
успеет..
ведь положа руку на сердце, нет гарантии что он в европе заиграет, а не на лавку сядет..

Согласен! К тому же есть возможность поиграть в ЛЧ. Пусть пока остается.
Регистрация: 13.07.2015 [жалоба]
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:16) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА
Разрыв шаблонов))

Для вас ДА, но мнение спартаковского двора, никогда в расчет не берётся, адекватные люди рассуждают просто: если футболист обтекает от свинячих слюней, и на нём положили крест, давно похоронили все без исключения, это совершенно не значит, что он плохой, а скорее наоборот, надо просто посмотреть на него в составе нормальной команды, и уж потом делать выводы.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: ale Вятка (Сегодня, 20:05) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
продано, сказал Федун и побежал оформлять доки)))
Блин Илье надо для начала по мячу попадать при выносах.


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:05) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
пи3дешь.лямов 5-6 еще куда не шло,но не 12 никак.и вообще у нас лимит,тч пусть идут лесом.

Цитата: SVN
Все эти разговоры лучше оставить

предложение закончено.если его заберут,то у нас играть некому будет.за те же 12 весьма сложно будет найти замену с паспортом.да и глупо.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№6 Написал: SVN (Сегодня, 20:00) #
  • +1
  •  (1)

Все эти разговоры лучше оставить до окончания турнира,команда должна спокойно готовиться.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:52) #
  • +5
  •  (7)

не надо продавать..
пусть с Джикией сыгрываются, сборной опять же лучше..
успеет..
ведь положа руку на сердце, нет гарантии что он в европе заиграет, а не на лавку сядет..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 19:51) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Разрыв шаблонов))


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 19:46) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
А что на это скажет товарищ Рейнгольд?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 19:45) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Если с Хорватами не облажается, то можно и поднять ценник smirk


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Белый Лис (Сегодня, 19:45) #
  • +3
  •  (5)

Сделка века я считаю laughing
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
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