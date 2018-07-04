Европейский клуб готов отдать за Илью Кутепова 12 миллионов евро

Основными претендентами на защитника "Спартака" Илью Кутепова на данный момент являются "Фулхэм", "РБ Лейпциг" и "Боруссия" (Мёнхенгладбах). Один из европейских клубов готов отдать за него отступные в размере € 12 млн.Ранее зарубежные СМИ сообщали, что интерес к 24-летнему игроку, выступающему в составе национальной команды России на чемпионате мира—2018, также проявляют "Фиорентина", "Лион", "Вест Хэм Юнайтед", "Сассуоло" и дортмундская "Боруссия".В завершившемся сезоне Кутепов провёл в составе "Спартака" 18 матчей в российской Премьер-Лиге и забил один гол. На ЧМ-2018 защитник принял участие в трёх матчах группового этапа и отметился результативной передачей, а также выступил в игре 1/8 финала турнира с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти).