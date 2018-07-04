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Валерий Рейнгольд: а что такого сделал Кутепов, что на него обратили внимание из Европы?
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал информацию об интересе к защитнику "красно-белых" и сборной России со стороны европейских клубов. Согласно СМИ, основными претендентами на футболиста являются "Фулхэм", "Лейпциг" и "Боруссия" (Мёнхенгладбах). Один из европейских клубов готов отдать за него отступные в размере € 12 млн. Также интерес к Кутепову проявляют "Фиорентина", "Лион", "Вест Хэм", "Сассуоло" и дортмундская "Боруссия".
- Об игре Кутепова:
Прямо говоря, я не в восторге от его игры. Ну, раз дают деньги... это проблемы и выбор тех команд, которые готовы за него отдать такую сумму. Кутепову ещё нужно набирать, набирать и набирать. И, откровенно говоря, а что такого сделал Кутепов, что на него обратили внимание?! Я не понимаю. Ну, играет на чемпионате мира, таких футболистов много, да и Игнашевич играет как минимум не хуже. Понятно, что во время и после ЧМ некоторые футболисты нарасхват, так было и будет. А та команда, которая приобретёт Кутепова... ну что, флаг им в руки. Может, из него когда-нибудь и получится великий футболист, но я, конечно, в этом сомневаюсь.
- О разнице выступлений Кутепова в составе "Спартака" и сборной:
Разница в том, что против топовой сборной на чемпионате мира российская национальная команда всем составом играла в обороне. Вот и разница! А если Кутепова оставить сыграть один в один или при более атакующем футболе... как можно такое не понимать?! Я не хочу ругать сборную, сейчас всё нормально. Но это слабейшее первенство мира, которое я видел. Посмотрите какие команды вылетели: топ-сборные, показывавшие отвратительную игру. Главный фаворит турнира - Бразилия, которая также показывает ужасный футбол. И пока дела обстоят таким образом, конечно, игроки вроде Кутепова будут нарасхват. Они небось смотрят на сетку плей-офф, видят в четвертьфинале сборную России, указывают на Кутепова и говорят: "Вот, он играет в составе четвертьфиналиста и цементирует оборону". Но это же чушь, смешно!
Конечно, за самоотдачу сборной России необходимо отдать должное, я именно этого и просил от футболистов всегда. Равнодушия нет, каждый бьётся за себя и за партнёра. Но это в составе сборной России, которая оборонялась всем составом. А что игроки вроде Кутепова будут делать на уровне топ-европейского чемпионата? Когда будет оставаться один на один с соперниками по чемпионату Италии, например - у него будут возникать проблемы, которые, на мой взгляд, пока нерешаемы. Ему нужно ещё один сезон провести в "Спартаке", и если имеющиеся навыки заметно улучшатся - тогда и думать о переезде в Европу. А если он сделает это сейчас, думаю, Кутепов совершит громадную ошибку.
Да и в целом, в моём понимании центральный защитник - это Георгий Джикия. Быстрый, умеющий читать игру, видящий поле, не жалеющий себя, хорошо прыгающий, и он маловероятно останется в ситуации, когда остаётся только смотреть в спину убегающему оппоненту. И если бы не полученная травма, полагаю, предпочтение в составе сборной в первую очередь отдавалось бы Джикии.
- Об игре Кутепова:
Прямо говоря, я не в восторге от его игры. Ну, раз дают деньги... это проблемы и выбор тех команд, которые готовы за него отдать такую сумму. Кутепову ещё нужно набирать, набирать и набирать. И, откровенно говоря, а что такого сделал Кутепов, что на него обратили внимание?! Я не понимаю. Ну, играет на чемпионате мира, таких футболистов много, да и Игнашевич играет как минимум не хуже. Понятно, что во время и после ЧМ некоторые футболисты нарасхват, так было и будет. А та команда, которая приобретёт Кутепова... ну что, флаг им в руки. Может, из него когда-нибудь и получится великий футболист, но я, конечно, в этом сомневаюсь.
- О разнице выступлений Кутепова в составе "Спартака" и сборной:
Разница в том, что против топовой сборной на чемпионате мира российская национальная команда всем составом играла в обороне. Вот и разница! А если Кутепова оставить сыграть один в один или при более атакующем футболе... как можно такое не понимать?! Я не хочу ругать сборную, сейчас всё нормально. Но это слабейшее первенство мира, которое я видел. Посмотрите какие команды вылетели: топ-сборные, показывавшие отвратительную игру. Главный фаворит турнира - Бразилия, которая также показывает ужасный футбол. И пока дела обстоят таким образом, конечно, игроки вроде Кутепова будут нарасхват. Они небось смотрят на сетку плей-офф, видят в четвертьфинале сборную России, указывают на Кутепова и говорят: "Вот, он играет в составе четвертьфиналиста и цементирует оборону". Но это же чушь, смешно!
Конечно, за самоотдачу сборной России необходимо отдать должное, я именно этого и просил от футболистов всегда. Равнодушия нет, каждый бьётся за себя и за партнёра. Но это в составе сборной России, которая оборонялась всем составом. А что игроки вроде Кутепова будут делать на уровне топ-европейского чемпионата? Когда будет оставаться один на один с соперниками по чемпионату Италии, например - у него будут возникать проблемы, которые, на мой взгляд, пока нерешаемы. Ему нужно ещё один сезон провести в "Спартаке", и если имеющиеся навыки заметно улучшатся - тогда и думать о переезде в Европу. А если он сделает это сейчас, думаю, Кутепов совершит громадную ошибку.
Да и в целом, в моём понимании центральный защитник - это Георгий Джикия. Быстрый, умеющий читать игру, видящий поле, не жалеющий себя, хорошо прыгающий, и он маловероятно останется в ситуации, когда остаётся только смотреть в спину убегающему оппоненту. И если бы не полученная травма, полагаю, предпочтение в составе сборной в первую очередь отдавалось бы Джикии.
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